Misafir Gelmeden Evinizi Olduğundan Daha Temiz Göstermenin 13 Pratik Yolu
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Kapı çaldı, misafir yolda ve ev savaş alanı gibi mi? Panik yok! 🧹 Baştan aşağı temizliğe vaktiniz olmadığında evi bir anda toparlanmış gösteren küçük hileleri derledik. Hiçbiri saatler sürmüyor, çoğu birkaç dakikalık iş. Buyurun, beraber bakalım! 👇
1. İlk izlenim kapıda başlar: Ayakkabıları kapaklı bir dolaba kaldırın
2. Tozu her yerden değil, göz hizasındaki yüzeylerden alın
3. Mutfaktaki çöpü dışarı çıkarın, kovanın kapağını kapalı tutun
4. Islak banyo paspasını kaldırın
5. Ortadaki eşya yığınını tek bir kutuya toplayın
6. Evcil hayvanınız varsa koltukların tüyünü alın
7. Lavabodaki bulaşıkları kaldırın, süngeri bir yere toplayın
8. Yatağı toplayın, çarşafı gerin
9. Sofraya kumaş peçete koyun
10. Işıkları loşlaştırın
11. Evin güzel kokmasını sağlayın
12. Misafir gelmeden 10 dakika pencereleri açın
13. Son olarak yerleri hızlıca silin
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