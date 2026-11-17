Menajerlik ekibinin ardından konuşma sırası bu kez oyuncunun kendisine geldi. Kadıköy'de eşiyle yürürken gazetecilerin sorularını yanıtlayan Paşalı, boşanma haberlerinin kendilerini şaşırttığını belirterek 'Biz burada ilk defa evimizden yürürken böyle bir şey oldu. Sanki biz haber vermişiz gibi... Yok öyle bir şey' dedi. Haberin çıktığı sırada tatilde olduğunu söyleyen oyuncu, normal hayatları devam ederken peş peşe çıkan haberlere sürekli cevap vermenin de anlamsız olduğunu ifade etti. Başlangıçta haberlere gülüp geçtiklerini, iddialar büyüyünce açıklama yapma gereği duyduklarını dile getiren Paşalı, 'Çok şükür, hatta şu anda en iyi dönemindeyiz' sözleriyle evliliklerindeki son durumu özetledi.