Boşanma İddiaları Sonrası El Ele Görüntülendiler: Selahattin Paşalı'dan İddialara Net Yanıt!
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Aylardır evliliğiyle ilgili iddialarla anılan Selahattin Paşalı, eşi Lara Paşalı ile birlikte Kadıköy'de objektiflere yansıdı. Evlerinin yakınında yürüyen çiftin önünü kesen gazetecilere konuşan oyuncu, çıkan haberlerin kendilerini nasıl şaşırttığını anlattı ve evliliklerinin şu anki durumuna dair dikkat çeken bir cümle kurdu.
Kaynak: Habertürk
Selahattin Paşalı, Aşk 101 ile tanınmasının ardından Lara Tümer ile 2022'de Bodrum'da evlendi.
Nisan ayında başlayan iddialar sonrası çift, ortak açıklamayla zorlu bir dönemden geçtiklerini kabul etmişti.
Paşalı, tatildeyken çıkan haberlerin kendilerini şaşırttığını söyleyip evliliklerinin en iyi dönemde olduğunu vurguladı.
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