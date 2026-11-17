Elazığ doğumlu Bülent Serttaş, 1983'ten itibaren çeşitli mekanlarda sahne alarak müzik hayatına adım attı ve Adana'da bir gazinoda söylediği şarkılarla Hilmi Topaloğlu tarafından keşfedildi. Türkü ve arabesk yorumlarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan sanatçı, müzik kariyerinin yanı sıra Çakallarla Dans ve Patlak Sokaklar: Gerzomat filmlerinde rol alarak beyazperdede de boy gösterdi.

Son yıllarda verdiği kilolarla ve değişen görüntüsüyle de sık sık konuşulan Serttaş, bu kez yüzündeki değişimin sebebini kendi ağzından anlattı.