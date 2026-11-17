Bülent Serttaş Yüzüne Yaptırdığı Estetikleri Tek Tek Açıkladı
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Türkücü Bülent Serttaş, gazetecilerin estetik konusundaki sorularını yanıtlarken yüzüne yaptırdığı işlemleri tek tek anlattı. Doğal görünümden yana olduğunu söyleyen sanatçı, göz kapakları ve botoksla ilgili açıklamalarıyla merak edilen soruya cevap verdi.
Kaynak: 2.Sayfa
Bülent Serttaş, 1983'ten bu yana sahnede olan ve kilo vermesiyle de gündem olan türkücülerden.
Bülent Serttaş estetik konusunda abartıdan hoşlanmadığını, her şeyin tadında olması gerektiğini söyledi.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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