article/comments
article/share
Haberler
Magazin
5 Yaşındaki Oğlunu Lösemiden Kaybeden Semiramis Pekkan Evliliğinin Neden Bittiğini Anlattı

5 Yaşındaki Oğlunu Lösemiden Kaybeden Semiramis Pekkan Evliliğinin Neden Bittiğini Anlattı

Eylül Atakay
Eylül Atakay - TV ve Magazin Editörü
16.11.2026 - 21:49
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Semiramis Pekkan, 1984'te 5 yaşındayken lösemi nedeniyle kaybettiği oğlu Emir’i Katarsis’te bir kez daha anlattı. Pekkan, bu kaybın ardından ilk eşi Ercüment Karacan’dan neden uzaklaştığını da açıkladı: “Ercüment Bey’de oğlumu görüyordum.” Aradan 42 yıl geçse de acının dinmediğini söyleyen Pekkan, “Hiçbir zaman geçmiyor, onunla yaşamayı öğreniyorsun” dedi.

KAYNAK: Katarsis

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Semiramis Pekkan, 1984'te 5 yaşındaki oğlu Emir'i lösemi nedeniyle kaybetti.

Semiramis Pekkan, 1984'te 5 yaşındaki oğlu Emir'i lösemi nedeniyle kaybetti.

Ajda Pekkan'ın kız kardeşi olarak tanınan, 60'lı ve 70'li yıllarda hem sinemada hem müzikte adından söz ettiren Semiramis Pekkan, Ercüment Karacan'la evliliğinden 1979'da oğlu Emir'i dünyaya getirdi. Ancak Emir'e küçük yaşta lösemi teşhisi kondu. Tedavi sürecine rağmen Emir, 1984'te henüz 5 yaşındayken hayatını kaybetti.

Katarsis'te ise Pekkan, hem oğlunun yokluğunu hem de bu acının evliliğinde açtığı yarayı tüm açıklığıyla anlattı.

Pekkan'a göre Ercüment Karacan'dan uzaklaşmasının sebebi, eşinde oğlunu görmesiydi.

Pekkan'a göre Ercüment Karacan'dan uzaklaşmasının sebebi, eşinde oğlunu görmesiydi.

Gökhan Çınar, soruyu sorarken çok tereddüt ettiğini söyleyerek konuyu açtığında Pekkan, bu kaybı evliliklerinin son evresinde yaşadıklarını anlattı. Pekkan'a göre böyle acılar bir çifti ya birbirine yaklaştırıyor ya da birbirinden uzaklaştırıyordu:

'Böyle kayıplarda iki şekil olurmuş; ya daha yakınlaşırmışsın ya da uzaklaşırmışsın. Bizde uzaklaşma oldu çünkü ben Ercüment Bey'de oğlumu görüyordum. Ve o beni çok mutsuz ediyordu, onu da.'

Pekkan'ın sözleri, aynı acıyı paylaşan iki insanın neden birbirine tutunamadığını da gözler önüne serdi. Eşine baktıkça kaybettiği oğlunu gördüğünü anlatan Pekkan, bu durumun yalnızca kendisini değil Ercüment Karacan'ı da mutsuz ettiğini söyledi. Çift, Emir'in ölümünün ardından yollarını ayırdı.

"Hiçbir zaman geçmiyor" diyen Pekkan, evlat acısıyla yaşamayı öğrendiğini söyledi.

"Hiçbir zaman geçmiyor" diyen Pekkan, evlat acısıyla yaşamayı öğrendiğini söyledi.

Gökhan Çınar'ın 'Yasınızı yaşayabildiniz mi?' sorusuna Pekkan, bu acının hiçbir zaman dinmeyeceğini söyleyerek yanıt verdi:

'Zannediyorum dünyadaki en büyük travma bir kadın için evladını kaybetmektir. Ben öyle hissediyorum ve o hiçbir zaman geçmiyor tabii ki. Ama onunla yaşamayı öğreniyorsun.'

Aradan 42 yıl geçse de Pekkan, bu acıyla yaşamayı öğrenmek için uzun bir mücadele verdiğini de anlattı: 'Ben onunla yaşamayı öğrenmek için çok çaba sarf ettim ve öğrendim.'

Buradan izleyebilirsiniz:

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Eylül Atakay
Eylül Atakay
TV ve Magazin Editörü
Televizyon ve magazine olan ilgimi mesleğimle harmanlaladım. En güncel haberleri profilimden sizlere ulaştırıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın