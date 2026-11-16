5 Yaşındaki Oğlunu Lösemiden Kaybeden Semiramis Pekkan Evliliğinin Neden Bittiğini Anlattı

Gökhan Çınar, soruyu sorarken çok tereddüt ettiğini söyleyerek konuyu açtığında Pekkan, bu kaybı evliliklerinin son evresinde yaşadıklarını anlattı. Pekkan'a göre böyle acılar bir çifti ya birbirine yaklaştırıyor ya da birbirinden uzaklaştırıyordu:

'Böyle kayıplarda iki şekil olurmuş; ya daha yakınlaşırmışsın ya da uzaklaşırmışsın. Bizde uzaklaşma oldu çünkü ben Ercüment Bey'de oğlumu görüyordum. Ve o beni çok mutsuz ediyordu, onu da.'

Pekkan'ın sözleri, aynı acıyı paylaşan iki insanın neden birbirine tutunamadığını da gözler önüne serdi. Eşine baktıkça kaybettiği oğlunu gördüğünü anlatan Pekkan, bu durumun yalnızca kendisini değil Ercüment Karacan'ı da mutsuz ettiğini söyledi. Çift, Emir'in ölümünün ardından yollarını ayırdı.