5 Yaşındaki Oğlunu Lösemiden Kaybeden Semiramis Pekkan Evliliğinin Neden Bittiğini Anlattı
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Semiramis Pekkan, 1984'te 5 yaşındayken lösemi nedeniyle kaybettiği oğlu Emir’i Katarsis’te bir kez daha anlattı. Pekkan, bu kaybın ardından ilk eşi Ercüment Karacan’dan neden uzaklaştığını da açıkladı: “Ercüment Bey’de oğlumu görüyordum.” Aradan 42 yıl geçse de acının dinmediğini söyleyen Pekkan, “Hiçbir zaman geçmiyor, onunla yaşamayı öğreniyorsun” dedi.
KAYNAK: Katarsis
Semiramis Pekkan, 1984'te 5 yaşındaki oğlu Emir'i lösemi nedeniyle kaybetti.
Pekkan'a göre Ercüment Karacan'dan uzaklaşmasının sebebi, eşinde oğlunu görmesiydi.
"Hiçbir zaman geçmiyor" diyen Pekkan, evlat acısıyla yaşamayı öğrendiğini söyledi.
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