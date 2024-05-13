Seçimi Kazanamayınca Okuduğu Şiir ile Gündem Olan Muhtar Gönül Dağı'nda Oynadı!

Aydın Battal, muhtarlık seçimlerinde kendisine destek vermeyen akrabalarına yaptığı sitem dolu video ile sosyal medyada büyük ilgi gördü ve fenomen haline geldi. Bu popülerliği sayesinde TRT 1'in izlenme rekorları kıran dizisi 'Gönül Dağı'na dahil oldu.