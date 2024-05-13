Seçimi Kazanamayınca Okuduğu Şiir ile Gündem Olan Muhtar Gönül Dağı'nda Oynadı!
Seçimi Kazanamayınca Okuduğu Şiir ile Gündem Olan Muhtar Gönül Dağı'nda Oynadı!
Aydın Battal, muhtarlık seçimlerinde kendisine destek vermeyen akrabalarına yaptığı sitem dolu video ile sosyal medyada büyük ilgi gördü ve fenomen haline geldi. Bu popülerliği sayesinde TRT 1'in izlenme rekorları kıran dizisi 'Gönül Dağı'na dahil oldu.
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31 Mart'ta gerçekleştirilen Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, köyünün muhtar adayı olarak yarışan Aydın Battal, 300 haneli köyde sadece 29 oy alabilmişti.
Bu durum karşısında hayal kırıklığına uğrayan Battal, duygularını bir videoya dökerek herkese sitem etmişti. Bu video, kısa sürede viral hale gelerek geniş kitlelere ulaştı.
Önce o videoyu bir hatırlayalım👇🏻
Bu beklenmedik popülerliğin ardından, Aydın Battal, popüler Türk televizyon dizisi Gönül Dağı'nın oyuncu kadrosuna katıldı.
Battal'ın yer aldığı ilk bölüm, izleyicilerin beğenisine sunuldu. Bu bölümde, Battal'ın karakteri, oğlunu evlendirmeye çalışırken karşılaştığı engelleri, şiirsel bir dil ile anlatıyor.
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İşte o ilk performans:
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