Kimler Geldi Kimler Geçti'de 'Serenay Sarıkaya'nın Saçlarına Ne Olmuş?' Kimse Çözemedi!

Başrollerinde Serenay Sarıkaya, Metin Akdülger, ve Boran Kuzum'un oynadığı 'Kimler Geldi Kimler Geçti' dizisi sosyal medyanın gündeminde. Dizide Sarıkaya'nın saçları ise dikkatlerden kaçmadı. Kimi saçlarını kestirmemiş, diye tepki gösterdi. Kimisi ise peruk olduğunu iddia etti. Bakalım, siz ne diyeceksiniz...