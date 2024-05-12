Kimler Geldi Kimler Geçti'de 'Serenay Sarıkaya'nın Saçlarına Ne Olmuş?' Kimse Çözemedi!
Kimler Geldi Kimler Geçti'de 'Serenay Sarıkaya'nın Saçlarına Ne Olmuş?' Kimse Çözemedi!
Başrollerinde Serenay Sarıkaya, Metin Akdülger, ve Boran Kuzum'un oynadığı 'Kimler Geldi Kimler Geçti' dizisi sosyal medyanın gündeminde. Dizide Sarıkaya'nın saçları ise dikkatlerden kaçmadı. Kimi saçlarını kestirmemiş, diye tepki gösterdi. Kimisi ise peruk olduğunu iddia etti. Bakalım, siz ne diyeceksiniz...
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Serenay Sarıkaya, Metin Akdülger ve Boran Kuzum gibi yetenekli oyuncuların başrolünü üstlendiği 'Kimler Geldi Kimler Geçti' adlı dizi, Netflix platformunda izleyicilerle buluştu.
Dizi, 30 yaşındaki bir avukat olan Leyla ve onunla aynı hukuk bürosunda çalışan iş arkadaşlarının yaşamlarını mercek altına alıyor.
Dizinin takipçileri tarafından büyük bir heyecanla beklenen hikaye, 'bench', 'ghost', 'ilişki' ve nihayetinde 'ilişme' kavramları arasında gidip geliyor. Sosyal medya adeta diziyi konuşuyor.
Ancak dizinin hikayesi dışında sosyal medyada konuşulanlardan biri de Serenay Sarıkaya'nın saçları oldu.
Dizide Leyla Taylan karakterinin saçları kısa yazılmış ancak Sarıkaya'nın saçları kısa mı, uzun mu ya da peruk mu kimse çözemedi.
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Dizinin çekildiği dönem Show TV'de Kıvanç Tatlıtuğ ile başrollerini paylaştıkları Aile dizisinde saçları uzun olan Sarıkaya'nın saçlarını kestirmediğini söyleyenler var. Hatta bu yüzden tepki gösterenler...
Diğer yandan iki proje aynı anda olduğu için tepkilere "Biraz anlayış!" diye sitem edenler...
İşte sosyal medyada 'saç' tartışmasını başlatan o tweet👇🏻
İşte kullanıcılardan gelen tepkiler👇🏻
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Biraz anlayış, diyenler...
Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...
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Ne meraklı millet boş boş şeyleri konuşmaya. bu da boş bir dizidir büyük ihtimalle. Bu kadını da nedense sevmiyorum. reklamlarda görüyorum sadece. gülüşü ban... Devamını Gör
bu kız güzel olmadığı için ne yapsa/giyse yakışmıyor.