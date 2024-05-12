Bertan Asllani Dublör Kullanmadığı Sahnede Yürekleri Ağza Getirdi!
Bertan Asllani Dublör Kullanmadığı Sahnede Yürekleri Ağza Getirdi!
Yabani dizisinin Alaz'ı Bertan Asllani son bölümde uçurumun kenarında oynadığı sahne ile yürekleri ağza getirdi. O anlar sosyal medyada gündem oldu.
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Her Cumartesi 20.00'de NOW'da ekranlara gelen Yabani dizisi son bölümü ile sosyal medyanın gündemine yerleşti.
Dizide Alaz karakterine hayat veren Bertan Asllani'nin uçurumun kenarında oynadığı sahne yürekleri ağza getirdi.
Asllani'nin uçuruma çok yakın bir şekilde olması kullanıcıları korkuttu.
Oyuncunun dublör kullanmadan çektiği sahneye X'den birçok yorum geldi.
Önce o sahneye bir bakalım👇🏻
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Kullanıcıların yorumları👇🏻
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