Set Çalışanı Sevişme Sahnesi Çekilirken Yönetmenin Nasıl Kendinden Geçtiğini Anlattı!
Set Çalışanı Sevişme Sahnesi Çekilirken Yönetmenin Nasıl Kendinden Geçtiğini Anlattı!
Set çalışanı Yener Yalçın çektiği bir videoda dizideki sevişme sahnesi çekilirken yönetmenin nasıl kendinden geçtiğini anlattı. Video sosyal medyada gündem oldu.
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Set çalışanı Yener Yalçın'ın TikTok'ta çektiği videoları dizi meraklıları pek bir seviyor.
Dizilerin kamera arkasından anılarını paylaşan ve yayın hayatı ile ilgili bilgiler veren Yalçın'ın bir videosu daha gündem oldu.
Sevişme sahnesi ile ilgili bir video çeken set çalışanı, kimsenin tahmin etmediği yönlendirmeleri anlattı.
Sevişme sahnesi çekildiği sırada yönetmenin yönlendirmeleri olması gerekendir ancak bu kez biraz farklıydı.
Yönetmenin kendinden geçtiğini anlatan Yalçın, ekranlarda yayınlanamayacak türde bir sevişme sahnesi çektiğini söyledi.
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Sonunda oyuncuların bile kendine güvenini yitirip yayınlanmayacağından emin oldukları bir şeyi çektiklerini fark ettiklerini de söyledi.
İşte o video:
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