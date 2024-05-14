Acun Ilıcalı, Sercan'ın Survivor'dan Elenmesi Hakkında İlk Kez Konuştu!
Acun Ilıcalı, Sercan'ın Survivor'dan Elenmesi Hakkında İlk Kez Konuştu!
Survivor All Star'ın son elenen yarışmacısı Sercan olmuştu. Sercan'ın ilk karışık düelloda Aleyna'ya yenilmesi herkesi şaşırtırken, Acun Ilıcalı bu konu hakkında ilk kez konuştu.
KAYNAK: 2.Sayfa
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Kuralların yeni baştan yazıldığı Survivor All Star'da geçtiğimiz hafta ilk karışık düello gerçekleşti.
Aleyna, Yunus Emre, Atakan ve Sercan'ın elenmemek için yarıştığı gecede Aleyna ve Sercan son ikiye kalırken, Sercan 5-1'lik büyük bir mağlubiyet alarak adaya veda etti.
Sercan Yıldırım'ın Aleyna'ya kaybetmesini tüm yarışmacılar şaşkınlıkla izlerken, yarışmanın sunucusu Acun Ilıcalı bu konu hakkında ilk kez konuştu.
2. Sayfa'nın haberine göre Sercan'ın elenmesini erken bulan ve son 6'ya kalacağını düşündüğünü belirten Ilıcalı, Aleyna için de "Kadının gücü" açıklamasında bulundu.
İşte o anlar:
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