Kızını İstismar mı Etti? 15 Yaşında Hamile Kalan Şükür Türkan Cinayetinde Babaya Tutuklama Talebi!
Kızını İstismar mı Etti? 15 Yaşında Hamile Kalan Şükür Türkan Cinayetinde Babaya Tutuklama Talebi!
Show TV ekranlarında yayınlanan Didem Yılmaz Arslan'la Vazgeçme programında uzun süredir Şükür Türkan olayı işleniyordu. 15 yaşındayken hamile kalan Şükür Türkan'ın babasıyla gittikten sonra bir daha eve dönmediğini belirten anne, eşi hakkında ortaya attığı iddialarla herkesi dumur etmişti. Söz konusu olayda sonunda tutuklama gerçekleşti.
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Show TV ekranlarında yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programında haftalardır dikkat çeken bir konu işleniyor.
15 yaşındayken hamile kalan ve kayıplara karışan kızı Şükür Türkan'ı bulmak için programa başvuran anne Fatma Erdem, eşi hakkında sarsıcı iddialarda bulunmuştu.
Kızının kaybolduğunda hamile olduğunu belirten acılı anne, kızının babası Mustafa ile evden çıkıp gittiğini ve bir daha geri dönmediğini belirtirken, kızının en büyük darbeyi babasından yediğinin altını çizmişti.
Kızını kocasının taciz ettiğini, hamile bıraktığını ve ardından da öldürdüğünü iddia eden anne Fatma Erdem tam 10 yıl sonra kızı için harekete geçerken, baba Mustafa tüm bunları reddetmişti.
Söz konusu iddiaları reddeden Mustafa sık sık yayından kaçması ve kaçamak cevaplar vermesiyle dikkatleri üzerine çekerken, anne ve baba polis tarafından gözaltına alındı.
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Üzerinden 10 yıl geçen olay sonrası anne Fatma Erdem serbest bırakılırken, baba Mustafa 15 yaşındaki kızı Şükür Türkan Erdem’i öldürme suçundan tutuklama talebi ile mahkemeye sevk edildi.
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