Yalı Çapkını’nın Akın’ı Melih Özkaya Dizideki Karakterinin Değişimi ile İlgili Konuştu!

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrollerini paylaştığı popüler dizi 'Yalı Çapkını'na yeni bir karakter olarak dahil olan Melih Özkaya, 'Cevap Ver Türkiye' adlı televizyon programına konuk oldu. Özkaya, bu programda, dizideki karakterinin evrimi ve değişim süreci hakkında bilgi verdi.