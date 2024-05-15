Yalı Çapkını’nın Akın’ı Melih Özkaya Dizideki Karakterinin Değişimi ile İlgili Konuştu!
Yalı Çapkını’nın Akın’ı Melih Özkaya Dizideki Karakterinin Değişimi ile İlgili Konuştu!
Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrollerini paylaştığı popüler dizi 'Yalı Çapkını'na yeni bir karakter olarak dahil olan Melih Özkaya, 'Cevap Ver Türkiye' adlı televizyon programına konuk oldu. Özkaya, bu programda, dizideki karakterinin evrimi ve değişim süreci hakkında bilgi verdi.
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Yalı Çapkını kadrosuna Akın karakteri ile dahil olan Melih Özkaya, karakteri hakkında yaptığı açıklamalar ile dikkat çekti.
Dizide Seyran ile evlenecek olan Akın, başta çok anlayışlı biri gibi görünse de sonradan içinden adeta şeytan çıkmıştı.
İzleyici Seyran'a yardım etmesini beklerken Akın, Seyran'a büyük kötülük edenlerden olmuştu.
Yalı Çapkını'nda Akın'ın annesi Seyran'ın ailesinden intikam almak için kollarını sıvayınca, suçsuz ve günahsız Seyran'a etmediğini bırakmamıştı.
Akın bu kötülüklere göz yummasına hepimiz şaşırırken meğer karaktere hayat veren oyuncu da aynı duyguları besliyormuş.
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Özkaya, Yalı Çapkını'nda karakterinin değişikliği hakkında "İyiydi. Sonra birden bire kötü oldum.. Yani şaşırdık hepimiz, imaj değişti filan baya. Çok iyiydim, çok yardım severdim; kötü karakter oldum" dedi.
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