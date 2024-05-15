Bahar ve Evren Yakınlaştı! Merakla Beklenen Bahar'ın Yeni Bölümüne İzleyiciden İlk Yorumlar
Bahar ve Evren Yakınlaştı! Merakla Beklenen Bahar'ın Yeni Bölümüne İzleyiciden İlk Yorumlar
Geçtiğimiz hafta yeni bölümü yayınlanmayınca herkes ayağa kalkmıştı. Bu Salı Show ekranlarında Bahar'ın yen bölümünü izledik. İşte izleyiciden gelen ilk yorumlar...
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Demet Evgar, Mehmet Yılmaz Ak ve Buğra Gülsoy'un muhteşem oyunculuğu ile Bahar bu hafta da çok beğenildi.
Ancak hikayenin eskisi kadar heyecan uyandırmadığına dair yorumlar da geldi.
Son bölümde Yasemin Kay Allen diziye giriş yaptı. Bahar ve Evren ilişkisinin ortaya çıkmasına ramak kaldı.
Elbette, huylu huyundan vazgeçmez. Timur hala kendini savunuyor ve Bahar'dan boşanmamak için diretiyor.
Dizide her zamanki gibi komik anlar ve izleyicinin diline düşen ince espriler de vardı. İşte kullanıcıların yorumları ile Bahar'a damga vuran anlar...
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