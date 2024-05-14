Kimler Geldi Kimler Geçti'de Serenay Sarıkaya'nın Sahnesinde Gözümüze Sokulan Çekim Hatası!
Kimler Geldi Kimler Geçti'de Serenay Sarıkaya'nın Sahnesinde Gözümüze Sokulan Çekim Hatası!
Kaynak: https://twitter.com/simaens/status/17...
Netflix'in Serenay Sarıkaya, Metin Akdülger, Boran Kuzum ve Hakan Kurtaş'ın başrollerinde oynadığı Kimler Geldi Kimler Geçti dizisinde yapılan çekim hatası adeta gözümüze sokuldu.
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Netflix'in yeni yapımı olan "Kimler Geldi Kimler Geçti", ilk sezonuyla büyük bir ilgi topladı. Her bir karakterin kendine özgü hikayesi ve performansı, izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başardı.
Dizi hakkında düşünüp, hikayenin nasıl ilerleyeceğini merak ederken, çekim hataları da dikkatlerden kaçmadı. Hatta bir tanesi gözümüze sokuldu.
Serenay Sarıkaya'nın canlandırdığı Leyla karakteri, izleyiciler arasında özellikle büyük bir beğeni topladı.
Sarıkaya'nın merdivenlerden indiği bir sahnede ise bağırarak gösterilen çekim hatası şok etti.
İşte nasıl bunu atlarlarlar diyeceğiniz o sahne👇🏻
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