Esra Erol'da Şarkı Söylediği Anlarla Fenomen Olan Songül Yeniden Ortaya Çıktı!
Esra Erol'da Şarkı Söylediği Anlarla Fenomen Olan Songül Yeniden Ortaya Çıktı!
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Herkesin yakından tanıdığı ve fenomen gelin adayı Songül, izdivaç programlarına yaptığı çıkışlarla adını geniş kitlelere duyurmuştu.
Demet Akalın hayranı olarak tanınan Songül, bir dönem Zuhal Topal'ın programında boy göstermişti.
Ardından Esra Erol'un sunduğu izdivaç programına geçiş yapmıştı. Hepimiz o programdaki hallerini biliyoruz!
Hadise'nin popüler şarkısı 'Prenses'i kendine özgü söyleyen Songül, o döneme damgasını vurdu. Yıl 2024 hala unutulmadı!
Esra Erol'da damat adayı Hüseyin ile evlilik yoluna giren Songül, sonra bir evlilik daha yapmıştı. Ancak nerede, ne yapıyor kimse bilmiyordu.
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Bir süreliğine ekranlardan uzak kalan ve merak edilen fenomen Songül, bir TikTok kullanıcısının videosunda yeniden karşımıza çıktı.
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