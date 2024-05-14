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Esra Erol'da Şarkı Söylediği Anlarla Fenomen Olan Songül Yeniden Ortaya Çıktı!

Esra Erol'da Şarkı Söylediği Anlarla Fenomen Olan Songül Yeniden Ortaya Çıktı!

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio Üyesi
14.05.2024 - 16:23

Esra Erol'da Hadise'nin şarkısını kendine özgü coverlayarak 'Ne zaferinden bahsediyorsun?!' tonlaması ile kulaklarımızın pasını silen Songül yeniden ortaya çıktı. Bir TikTok kullanıcısı son halini paylaştı.

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Herkesin yakından tanıdığı ve fenomen gelin adayı Songül, izdivaç programlarına yaptığı çıkışlarla adını geniş kitlelere duyurmuştu.

Herkesin yakından tanıdığı ve fenomen gelin adayı Songül, izdivaç programlarına yaptığı çıkışlarla adını geniş kitlelere duyurmuştu.

Demet Akalın hayranı olarak tanınan Songül, bir dönem Zuhal Topal'ın programında boy göstermişti.

Demet Akalın hayranı olarak tanınan Songül, bir dönem Zuhal Topal'ın programında boy göstermişti.

Ardından Esra Erol'un sunduğu izdivaç programına geçiş yapmıştı. Hepimiz o programdaki hallerini biliyoruz!

Ardından Esra Erol'un sunduğu izdivaç programına geçiş yapmıştı. Hepimiz o programdaki hallerini biliyoruz!

Hadise'nin popüler şarkısı 'Prenses'i kendine özgü söyleyen Songül, o döneme damgasını vurdu. Yıl 2024 hala unutulmadı!

Hadise'nin popüler şarkısı 'Prenses'i kendine özgü söyleyen Songül, o döneme damgasını vurdu. Yıl 2024 hala unutulmadı!

Esra Erol'da damat adayı Hüseyin ile evlilik yoluna giren Songül, sonra bir evlilik daha yapmıştı. Ancak nerede, ne yapıyor kimse bilmiyordu.

Esra Erol'da damat adayı Hüseyin ile evlilik yoluna giren Songül, sonra bir evlilik daha yapmıştı. Ancak nerede, ne yapıyor kimse bilmiyordu.
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Bir süreliğine ekranlardan uzak kalan ve merak edilen fenomen Songül, bir TikTok kullanıcısının videosunda yeniden karşımıza çıktı.

Bir süreliğine ekranlardan uzak kalan ve merak edilen fenomen Songül, bir TikTok kullanıcısının videosunda yeniden karşımıza çıktı.

Songül'ün son halini görenler gözlerine inanamadı👇🏻

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