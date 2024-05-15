Kaç Doğumlular? Kızılcık Şerbeti Fatih ve Görkem'in Evlilik Cüzdanı Ortaya Çıktı!
Kaç Doğumlular? Kızılcık Şerbeti Fatih ve Görkem'in Evlilik Cüzdanı Ortaya Çıktı!
Kızılcık Şerbeti dizisinin çiçeği burnunda çifti Görkem ve Fatih evlenmeleriyle beraber kaos ve entrika günler yeniden alevlenirken, Görkem ve Fatih'in evlilik cüzdanı sosyal medyada gündem oldu.
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Cuma akşamları artık alışkanlığımız haline gelen Kızılcık Şerbeti tam gaz ilerlerken, Fatih ve Görkem çiftinin evliliği giderek çıkmaza doğru ilerliyor.
Doğa'yla boşanmasının kırkı çıkmadan Görkem'le nikahlanan Fatih'in biricik eşi her bölüm gerçek yüzünü gösterirken, Pembe hanımın bizzat kendi seçtiği geliniyle başı dertte.
Heyecanın asla bitmediği Şerbo her gün bambaşka bir konuyla gündem olurken bu defa Görkem ve Fatih'in evlilik cüzdanları viral oldu.
Görkem ve Fatih'in evlilik cüzdanını hazırlayan set çalışanı o anları paylaşırken, ikilinin yaşları da dikkatlerden kaçmadı.
Görsellere baktığımızda Görkem'in 2001, Fatih'in ise 1999 doğumlu olduğunu görüyoruz.
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İşte o paylaşım:
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