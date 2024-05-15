Gülsim Ali, Erken Final Yapan Al Sancak Hakkında İlk Kez Konuştu!
Gülsim Ali, Erken Final Yapan Al Sancak Hakkında İlk Kez Konuştu!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/g...
TRT ekranlarında kısa bir süre yayınlanan Al Sancak dizisi aniden yayından kaldırılmasıyla herkesi şaşırtmıştı. Dizide Nadia karakterine hayat veren Gülsim Ali'den aylar sonra dizi hakkında itiraflar geldi.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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TRT ekranlarında yayınlanan Al Sancak dizisi çok beğenilmesine rağmen ekran yolculuğu çok kısa sürmüştü.
Yalnızca 19 bölüm süren dizi sezon finali yapmış ve yeni bölümleri beklenirken final bölümü verilmeden yayından kaldırılmıştı.
Gülsim Ali ve Uğur Güneş'in başrolünde yer aldığı dizinin yayından kaldırılması herkesi şaşırtırken, dizinin Nadia'sı Gülsim Ali'den aylar sonra açıklama geldi.
Ankara Gazi Üniversitesi’nde düzenlenen söyleşiye katılan Gülsim Ali, Al Sancak dizisi hakkında çok konuşulacak itiraflarda bulundu.
Dizideki en sevdiği sahneler sorulan Gülsim Ali, partneri Uğur Güneş'le çektiği sahneleri şu sözlerle anlattı:
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