Gülsim Ali, Erken Final Yapan Al Sancak Hakkında İlk Kez Konuştu!

“O kadar güzel sahneler ki… Al Sancak’taki sahneleri çok özledim. Oradaki Nadia karakterimi çok seviyorum. Uğur’la daha önce de çalışmıştık, Seddülbahir 32 Saat’te… O proje çok, çok değerliydi benim için… İzlemeyenler varsa mutlaka izlesin. 4 bölüm zaten… Çok kaliteli ve çok güzel bir işti. Al Sancak’ta hemen aklıma gelen Balkonda bir sahnemiz vardı. Nadya ağlıyordu. İlk tanıştığımız ve dövüştüğümüz sahnemiz ve motor sahnemiz…'