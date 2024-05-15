ChatGPT Polat'a Karşı: Kurtlar Vadisi'nde Yıllar Önce Yayınlanan "Yapay Zeka" Sahnesi
ChatGPT Polat'a Karşı: Kurtlar Vadisi'nde Yıllar Önce Yayınlanan "Yapay Zeka" Sahnesi
Türk televizyon efsanelerinden Kurtlar Vadisi, tıpkı The Simpsons gibi kehanetlerle dolu bir dizi olarak kabul edilirken, Kurtlar Vadisi'nde yapay zeka kullanılan bir sahne hepimizi dumur etti.
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Amerikan durum komedi dizisi The Simpsons, geleceğe dair kehanetler paylaştığı iddiasıyla sık sık gündem olurken, bir Türk televizyon efsanesi olan Kurtlar Vadisi'nin ondan aşağı kalır yanı yok.
Kurtlar Vadisi'nde geçen pek çok olayın günümüzde yaşandığının iddia edildiği paylaşımlar sosyal medyada sık sık viral olurken, bu defa dizinin yapay zekayı bildiği ortaya çıktı.
Son güncellemesiyle beraber bir yapay zekadan çok daha ötesi olan ChatGPT sohbet etmekten görüntülü konuşmaya kadar daha fazla alana yayılırken, Kurtlar Vadisi'nde işlenen bir konu görenleri epey şaşırttı.
2003 yılında yayınlanan dizide Polat'ı tuzağa düşürmek için yapay zeka kullanılması ve Safiye'nin sesinin taklit edilmesi izleyiciyi epey şaşırtırken, ChatGPT'nin şu an bunu yapabiliyor olması hepimizi dumur etti.
İşte o sahne:
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