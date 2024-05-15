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Hilmi Cem'in Annesininin Survivor Sunucusu Murat Ceylan Paylaşımı Duygulandırdı!

Hilmi Cem'in Annesininin Survivor Sunucusu Murat Ceylan Paylaşımı Duygulandırdı!

survivor
themyscira - Misafir Editör
15.05.2024 - 19:48

Survivor'ın sevilen ikilisi Murat Ceylan ve Hilmi Cem İntepe, seneler sonra ilk kez yarışmada buluştu. Yakın dostluklarıyla Survivorseverlerin sevgisini kazanan ikiliyle ilgili Hilmi Cem'in annesinden gelen paylaşım duygulandırdı.

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Survivor takip eden herhangi bir izleyicinin Murat Ceylan ve Hilmi Cem ikilisinden haberi olmama şansı yok.

Survivor takip eden herhangi bir izleyicinin Murat Ceylan ve Hilmi Cem ikilisinden haberi olmama şansı yok.

Çünkü bu ikilinin dostluğu resmen Survivor tarihine damga vurdu. Bu güzel dostluğu unutmak ne mümkün!

Çünkü bu ikilinin dostluğu resmen Survivor tarihine damga vurdu. Bu güzel dostluğu unutmak ne mümkün!

Aynı zamanda ekranların yakışıklılık yüzdesini yükselten bu ikili, Murat Ceylan'ın yılın 6 ayı Dominik'te olması sebebiyle pek sık bir araya gelemiyordu.

Aynı zamanda ekranların yakışıklılık yüzdesini yükselten bu ikili, Murat Ceylan'ın yılın 6 ayı Dominik'te olması sebebiyle pek sık bir araya gelemiyordu.

Ancak bu sene Hilmi Cem'in yarışmacı olarak Dominik'e gitmesiyle görsel şölenimiz yeniden başladı.

Ancak bu sene Hilmi Cem'in yarışmacı olarak Dominik'e gitmesiyle görsel şölenimiz yeniden başladı.

Murat Ceylan'ın bir telefonuyla Survivor'a katılan Hilmi Cem'in ardından bu kez de annesinin yaptığına duygulandık.

Murat Ceylan'ın bir telefonuyla Survivor'a katılan Hilmi Cem'in ardından bu kez de annesinin yaptığına duygulandık.
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Murat Ceylan'ın doğum günü sebebiyle paylaşım yapan Hilmi Cem'in annesi Zerrin Umut İntepe, bu paylaşımıyla duygulandırdı.

Murat Ceylan'ın doğum günü sebebiyle paylaşım yapan Hilmi Cem'in annesi Zerrin Umut İntepe, bu paylaşımıyla duygulandırdı.

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