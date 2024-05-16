Kızılcık Şerbeti'ndeki Çekim Hatası İzleyicinin Dikkatinden Kaçmadı!
Kızılcık Şerbeti'ndeki Çekim Hatası İzleyicinin Dikkatinden Kaçmadı!
Sevilen dizi Kızılcık Şerbeti'ndeki çekim hatası dikkatli izleyicilerin gözünden kaçmadı. İşte o anlar...
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Her Cuma Show TV'yi açıp hazırda beklememize neden olan efsane dizi Kızılcık Şerbeti'ni duymayan yoktur.
Geçtiğimiz bölümünde sonunda Doğa'nın Fatih'ten rövanşını aldığını izlemiştik. Herkesin sinirlerini zıplatan Fatih'e Doğa'nın tokadı içimizin yağlarını eritti.
İşte tam da o sahneden sonra ekibin yaptığı çekim hatası gözlerden kaçmadı.
Doğa'nın Fatih'le tartışmasının ardından yalnız kaldığında evin yardımcısı "İyi misin?" diye sormaya geliyor.
İzleyici tam da o sırada hatayı fark ediyor. İşte TikTok kullanıcısının paylaştığı o anlar...
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