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Kimler Geldi Kimler Geçti'de Serenay Sarıkaya'nın Saçındaki Gizem Çözüldü!

Kimler Geldi Kimler Geçti'de Serenay Sarıkaya'nın Saçındaki Gizem Çözüldü!

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio Üyesi
15.05.2024 - 10:18

'Kimler Geldi Kimler Geçti' dizisinde Serenay Sarıkaya'nın saçları sosyal medyada tartışma yaratmıştı. Sonunda saçları peruk muydu yoksa kendi saçı mıydı, çözüldü.

Kaynak: https://twitter.com/hayir777/status/1...
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Serenay Sarıkaya, Metin Akdülger ve Boran Kuzum gibi oyuncuların başrollerini paylaştığı 'Kimler Geldi Kimler Geçti' isimli dizi, popüler dijital yayın platformu Netflix'te izleyicilerle buluştu.

Serenay Sarıkaya, Metin Akdülger ve Boran Kuzum gibi oyuncuların başrollerini paylaştığı 'Kimler Geldi Kimler Geçti' isimli dizi, popüler dijital yayın platformu Netflix'te izleyicilerle buluştu.

Ancak dikkat çeken nokta, dizinin hikayesi veya oyunculukların yanı sıra Sarıkaya'nın saçlarıydı. Dizi yayınlandıktan sonra sosyal medyada en çok konuşulan konu Sarıkaya'nın saçları oldu.

Ancak dikkat çeken nokta, dizinin hikayesi veya oyunculukların yanı sıra Sarıkaya'nın saçlarıydı. Dizi yayınlandıktan sonra sosyal medyada en çok konuşulan konu Sarıkaya'nın saçları oldu.

Dizide Sarıkaya'nın canlandırdığı Leyla Taylan karakterinin saçları kısa olarak tasvir edilmişti.

Dizide Sarıkaya'nın canlandırdığı Leyla Taylan karakterinin saçları kısa olarak tasvir edilmişti.

Ancak izleyiciler, Sarıkaya'nın saçlarının gerçekte kısa mı, uzun mu olduğunu, yoksa bir peruk mu kullandığını tam olarak çözemedi.

Ancak izleyiciler, Sarıkaya'nın saçlarının gerçekte kısa mı, uzun mu olduğunu, yoksa bir peruk mu kullandığını tam olarak çözemedi.

Bu durum, izleyiciler arasında büyük bir merak konusu oldu ve sosyal medya platformlarında geniş çaplı tartışmalara yol açtı.

Bu durum, izleyiciler arasında büyük bir merak konusu oldu ve sosyal medya platformlarında geniş çaplı tartışmalara yol açtı.
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Sonunda büyük gizem çözüldü. Sarıkaya'nın saçlarının peruk olduğu iddiası yalanlandı. Dizideki bir sahne izleyicilerin dikkatini çekti.

Sonunda büyük gizem çözüldü. Sarıkaya'nın saçlarının peruk olduğu iddiası yalanlandı. Dizideki bir sahne izleyicilerin dikkatini çekti.

Leyla'nın rüyasında Cem'i gördüğü sahnenin çekildiği sıradaki görüntüleri saçların doğal olduğu yorumlarına neden oldu.

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