Kimler Geldi Kimler Geçti'de Leyla'nın Cem'i Rüyasında Gördüğü Sahnenin Nasıl Çekildiği Ortaya Çıktı!

Netflix'in son yerli yapımı Kimler Geldi Kimler Geçti kısa sürede büyük bir beğeni kazanmayı başardı. Serenay Sarıkaya ile birlikte Metin Akdülger, Hakan Kurtaş ve Boran Kuzum'u izleyerek seyir zevkine doyduğumuz dizide Leyla'nın rüya sahnesinin nasıl çekildiği ortaya çıktı!