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Kimler Geldi Kimler Geçti'de Leyla'nın Cem'i Rüyasında Gördüğü Sahnenin Nasıl Çekildiği Ortaya Çıktı!

Kimler Geldi Kimler Geçti'de Leyla'nın Cem'i Rüyasında Gördüğü Sahnenin Nasıl Çekildiği Ortaya Çıktı!

Serenay Sarıkaya
themyscira - Misafir Editör
14.05.2024 - 22:41

Netflix'in son yerli yapımı Kimler Geldi Kimler Geçti kısa sürede büyük bir beğeni kazanmayı başardı. Serenay Sarıkaya ile birlikte Metin Akdülger, Hakan Kurtaş ve Boran Kuzum'u izleyerek seyir zevkine doyduğumuz dizide Leyla'nın rüya sahnesinin nasıl çekildiği ortaya çıktı!

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Bir dizinin seyir zevki ne kadar yüksek olabilirse o kadar yüksek olan Kimler Geldi Kimler Geçti'de oyuncu kadrosu sayesinde gözlerimiz adeta şenlendi!

Bir dizinin seyir zevki ne kadar yüksek olabilirse o kadar yüksek olan Kimler Geldi Kimler Geçti'de oyuncu kadrosu sayesinde gözlerimiz adeta şenlendi!

Serenay Sarıkaya ile birlikte Metin Akdülger, Hakan Kurtaş ve Boran Kuzum'u izleme şansını elde ettiğimiz dizi izleyici tarafından da oldukça keyifli bulundu.

Serenay Sarıkaya ile birlikte Metin Akdülger, Hakan Kurtaş ve Boran Kuzum'u izleme şansını elde ettiğimiz dizi izleyici tarafından da oldukça keyifli bulundu.

Dizi her ne kadar çok beğenilse de dikkatli izleyiciler daha önce iki ayrı çekim hatası bulmuştu biliyorsunuz.

Dizi her ne kadar çok beğenilse de dikkatli izleyiciler daha önce iki ayrı çekim hatası bulmuştu biliyorsunuz.

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Sürekli gündemde olan dizide bu kez de Leyla'nın rüyasında Cem'i gördüğü sahnenin nasıl çekildiği ortaya çıktı.

Sürekli gündemde olan dizide bu kez de Leyla'nın rüyasında Cem'i gördüğü sahnenin nasıl çekildiği ortaya çıktı.

BURASI SPOİLER!

BURASI SPOİLER!

Cem'i aklından çıkaramayan Leyla, 7. bölümde rüyasında kano sürerken birden Cem'le karşılaşıyordu. Ardından denize gömülen Leyla, böylece Cem'den uzaklaşıyordu.

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Sulara gömülen Serenay Sarıkaya'nın bu sahnesi meğer denizde değil, sette kurulan bir havuzda çekilmiş.

Siz bu sahneyi nasıl buldunuz?

Siz bu sahneyi nasıl buldunuz?

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