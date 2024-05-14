Kimler Geldi Kimler Geçti'de Leyla'nın Cem'i Rüyasında Gördüğü Sahnenin Nasıl Çekildiği Ortaya Çıktı!
Kimler Geldi Kimler Geçti'de Leyla'nın Cem'i Rüyasında Gördüğü Sahnenin Nasıl Çekildiği Ortaya Çıktı!
Netflix'in son yerli yapımı Kimler Geldi Kimler Geçti kısa sürede büyük bir beğeni kazanmayı başardı. Serenay Sarıkaya ile birlikte Metin Akdülger, Hakan Kurtaş ve Boran Kuzum'u izleyerek seyir zevkine doyduğumuz dizide Leyla'nın rüya sahnesinin nasıl çekildiği ortaya çıktı!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Bir dizinin seyir zevki ne kadar yüksek olabilirse o kadar yüksek olan Kimler Geldi Kimler Geçti'de oyuncu kadrosu sayesinde gözlerimiz adeta şenlendi!
Serenay Sarıkaya ile birlikte Metin Akdülger, Hakan Kurtaş ve Boran Kuzum'u izleme şansını elde ettiğimiz dizi izleyici tarafından da oldukça keyifli bulundu.
Dizi her ne kadar çok beğenilse de dikkatli izleyiciler daha önce iki ayrı çekim hatası bulmuştu biliyorsunuz.
Sürekli gündemde olan dizide bu kez de Leyla'nın rüyasında Cem'i gördüğü sahnenin nasıl çekildiği ortaya çıktı.
BURASI SPOİLER!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Sulara gömülen Serenay Sarıkaya'nın bu sahnesi meğer denizde değil, sette kurulan bir havuzda çekilmiş.
Siz bu sahneyi nasıl buldunuz?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın