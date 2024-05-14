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Selin Şekerci ve Çağatay Ulusoy Yeşilçam Dizisi İçin Dans Ettikleri Anı Paylaşınca Yer Yerinden Oynadı

Selin Şekerci ve Çağatay Ulusoy Yeşilçam Dizisi İçin Dans Ettikleri Anı Paylaşınca Yer Yerinden Oynadı

Selin Şekerci Çağatay Ulusoy
GNS
GNS - Onedio Editörü
14.05.2024 - 17:27

BluTV ekranlarında yayınlanan Yeşilçam dizisi ilk sezonuyla olduğu gibi ikinci sezonuyla da seyircisini büyülemişti. Dizinin başrol oyuncuları Selin Şekerci ve Çağatay Ulusoy'un partnerliği de herkes tarafından tam puan almıştı. İkiliden diziye damgasını vuran dans sahnesinin prova videosu geldi!

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Selin Şekerci ve Çağatay Ulusoy partnerliği pek çok izleyici tarafından çok sevildi.

Selin Şekerci ve Çağatay Ulusoy partnerliği pek çok izleyici tarafından çok sevildi.

BluTV ekranlarında yayınlanan Yeşilçam dizisinde Çağatay Ulusoy'un, Afra Saraçoğlu'ndansa Selin Şekerci'yle partner olduğu bölümler seyircinin oldukça ilgisini çekti.

İkinci sezonuyla da beğenileri toplayan dizinin ardından Ulusoy ve Şekerci'nin sahneleri çok konuşulmuştu.

İkinci sezonuyla da beğenileri toplayan dizinin ardından Ulusoy ve Şekerci'nin sahneleri çok konuşulmuştu.

İkilinin hayranları Ulusoy ve Şekerci'yi başka projelerde yeniden partner olarak görmek istediklerini dile getiriyorlardı.

Yeşilçam'ın bir sahnesinde Çağatay Ulusoy ve Selin Şekerci'nin dans ettiği anlar sosyal medyada büyük övgülerle gündeme gelmişti.

Yeşilçam'ın bir sahnesinde Çağatay Ulusoy ve Selin Şekerci'nin dans ettiği anlar sosyal medyada büyük övgülerle gündeme gelmişti.

Hayranları Selin Şekerci'den ısrarla dans sahnesinin tamamını atmasını istiyordu.

Ünlü oyuncu gelen istekleri kırmadı ve dans sahnesinin ilk provasındaki görüntüleri Instagram hesabı üzerinden yayınladı.

Ünlü oyuncu gelen istekleri kırmadı ve dans sahnesinin ilk provasındaki görüntüleri Instagram hesabı üzerinden yayınladı.

Video kısa süre içerisinde binlerce kez izlendi ve övülmeye doyamadı!

İşte Çağatay Ulusoy ve Selin Şekerci'nin dans ettiği anlar:

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