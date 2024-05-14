Selin Şekerci ve Çağatay Ulusoy Yeşilçam Dizisi İçin Dans Ettikleri Anı Paylaşınca Yer Yerinden Oynadı

BluTV ekranlarında yayınlanan Yeşilçam dizisi ilk sezonuyla olduğu gibi ikinci sezonuyla da seyircisini büyülemişti. Dizinin başrol oyuncuları Selin Şekerci ve Çağatay Ulusoy'un partnerliği de herkes tarafından tam puan almıştı. İkiliden diziye damgasını vuran dans sahnesinin prova videosu geldi!