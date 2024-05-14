Selin Şekerci ve Çağatay Ulusoy Yeşilçam Dizisi İçin Dans Ettikleri Anı Paylaşınca Yer Yerinden Oynadı
Selin Şekerci ve Çağatay Ulusoy Yeşilçam Dizisi İçin Dans Ettikleri Anı Paylaşınca Yer Yerinden Oynadı
BluTV ekranlarında yayınlanan Yeşilçam dizisi ilk sezonuyla olduğu gibi ikinci sezonuyla da seyircisini büyülemişti. Dizinin başrol oyuncuları Selin Şekerci ve Çağatay Ulusoy'un partnerliği de herkes tarafından tam puan almıştı. İkiliden diziye damgasını vuran dans sahnesinin prova videosu geldi!
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Selin Şekerci ve Çağatay Ulusoy partnerliği pek çok izleyici tarafından çok sevildi.
İkinci sezonuyla da beğenileri toplayan dizinin ardından Ulusoy ve Şekerci'nin sahneleri çok konuşulmuştu.
Yeşilçam'ın bir sahnesinde Çağatay Ulusoy ve Selin Şekerci'nin dans ettiği anlar sosyal medyada büyük övgülerle gündeme gelmişti.
Ünlü oyuncu gelen istekleri kırmadı ve dans sahnesinin ilk provasındaki görüntüleri Instagram hesabı üzerinden yayınladı.
İşte Çağatay Ulusoy ve Selin Şekerci'nin dans ettiği anlar:
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