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Kızıl Goncalar'ın Levent'i Özcan Deniz'in Eşi Samar Dadgar'dan Hamile Olduğu İddialarına Cevap Geldi!

Kızıl Goncalar'ın Levent'i Özcan Deniz'in Eşi Samar Dadgar'dan Hamile Olduğu İddialarına Cevap Geldi!

Özcan Deniz
GNS
GNS - Onedio Editörü
14.05.2024 - 13:45

Şimdilerde Kızıl Goncalar dizisinin Levent'i olarak karşımıza çıkan Özcan Deniz, geçtiğimiz yıl Samar Dadgar ile dünyaevine girmişti. Eşinin hamile olduğu yönündeki iddialar gündeme gelirken, Özcan Deniz konuya açıklık getirdi!

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Özcan Deniz 2018 yılında dünyaevine girdiği Feyza Aktan'la 2019 yılında olaylı bir boşanma süreci geçirmişti.

Özcan Deniz 2018 yılında dünyaevine girdiği Feyza Aktan'la 2019 yılında olaylı bir boşanma süreci geçirmişti.

Feyza Aktan ile olan evliliğinden oğlu Kuzey'i kucağına almanın mutluluğunu yaşamıştı. Özcan Deniz, geçtiğimiz haftalarda 6 yaşına basan Kuzey'le olan fotoğraflarına sık sık sosyal medya hesabında yer veriyor.

Diğer bir yandan kendisi geçtiğimiz yıl İranlı modacı Samar Dadgar ile dünyaevine girmişti.

Diğer bir yandan kendisi geçtiğimiz yıl İranlı modacı Samar Dadgar ile dünyaevine girmişti.

Nikah fotoğrafları o dönem oldukça beğenilmiş ve yorum yağmuruna tutulmuştu. Çift Ocak ayında birinci yıllarını kutlamıştı.

Son dönemde Samar Dadgar'ın hamile olduğu ve Özcan Deniz'in yeniden baba olacağı yönünde iddialar gündeme gelmişti.

Son dönemde Samar Dadgar'ın hamile olduğu ve Özcan Deniz'in yeniden baba olacağı yönünde iddialar gündeme gelmişti.

Samar Dadgar geçtiğimiz gün Nişantaşı'nda muhabirlerin objektiflerine yakalandı. Kendisine gelen sorulara ayaküstü cevap verdi. Bu süreçte yeni projeleri hariç çıkan iddialara da yanıt vermiş oldu.

Eşinin oyunculuğuna bayıldığını söyleyen Samar Dadgar, hamilelik haberlerine de son noktayı koydu.

Eşinin oyunculuğuna bayıldığını söyleyen Samar Dadgar, hamilelik haberlerine de son noktayı koydu.

'Öyle bir şey yok.' diyerek iddiaların asılsız olduğunu açıkladı.

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