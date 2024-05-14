Kızıl Goncalar'ın Levent'i Özcan Deniz'in Eşi Samar Dadgar'dan Hamile Olduğu İddialarına Cevap Geldi!
Kızıl Goncalar'ın Levent'i Özcan Deniz'in Eşi Samar Dadgar'dan Hamile Olduğu İddialarına Cevap Geldi!
Şimdilerde Kızıl Goncalar dizisinin Levent'i olarak karşımıza çıkan Özcan Deniz, geçtiğimiz yıl Samar Dadgar ile dünyaevine girmişti. Eşinin hamile olduğu yönündeki iddialar gündeme gelirken, Özcan Deniz konuya açıklık getirdi!
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Özcan Deniz 2018 yılında dünyaevine girdiği Feyza Aktan'la 2019 yılında olaylı bir boşanma süreci geçirmişti.
Diğer bir yandan kendisi geçtiğimiz yıl İranlı modacı Samar Dadgar ile dünyaevine girmişti.
Son dönemde Samar Dadgar'ın hamile olduğu ve Özcan Deniz'in yeniden baba olacağı yönünde iddialar gündeme gelmişti.
Eşinin oyunculuğuna bayıldığını söyleyen Samar Dadgar, hamilelik haberlerine de son noktayı koydu.
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