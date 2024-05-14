Ezhel'in Kızıl Goncalar'dan Etkilendiği Yeni Sakallı Tarzı Binbir Kişiye Benzetildi

Rapçi Ezhel pek çok farklı konuda magazinde gündem olsa da bu sefer değiştirdiği tarzıyla karşımıza çıktı. Sakallarını uzatan Ezhel sosyal medyada bir kez daha dile düştü. Peki sen mi gerçek adını söylemek istersin yoksa biz mi açıklayalım Ezhel efendi?