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Ezhel'in Kızıl Goncalar'dan Etkilendiği Yeni Sakallı Tarzı Binbir Kişiye Benzetildi

Ezhel'in Kızıl Goncalar'dan Etkilendiği Yeni Sakallı Tarzı Binbir Kişiye Benzetildi

Ezhel
GNS
GNS - Onedio Editörü
14.05.2024 - 12:08

Rapçi Ezhel pek çok farklı konuda magazinde gündem olsa da bu sefer değiştirdiği tarzıyla karşımıza çıktı. Sakallarını uzatan Ezhel sosyal medyada bir kez daha dile düştü. Peki sen mi gerçek adını söylemek istersin yoksa biz mi açıklayalım Ezhel efendi?

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Şarkılarıyla müzik listelerini altüst eden Ezhel magazinde bir kaybolup bir karşımıza çıksa da kendisini yakından tanıyoruz.

Şarkılarıyla müzik listelerini altüst eden Ezhel magazinde bir kaybolup bir karşımıza çıksa da kendisini yakından tanıyoruz.

Alizade ile olan aşk iddiaları olsun, annesinin bu konudaki cevabı olsun, şarkı sözleri olsun epey konuşuyoruz kendisini.

Sosyal medyada da bazen paylaştığı fotoğraflarla kullanıcıların diline düşüyor.

Sosyal medyada da bazen paylaştığı fotoğraflarla kullanıcıların diline düşüyor.

Bıyık bıraktığı dönemde paylaştığı videoda tırnak diplerinin pis görünmesi de bu durumlardan birine örnek diyebiliriz. Kendisi 'Kazıdık Tırnaklarla' sözlerinin arkasında duruyor diye yorumlamıştık.

Kendisi bu sefer de Kızıl Goncalar'ı hatırlatan uzun sakallarıyla karşımıza çıktı.

Kendisi bu sefer de Kızıl Goncalar'ı hatırlatan uzun sakallarıyla karşımıza çıktı.

Yeni tarzını hayranlarıyla paylaşan Ezhel'in benzetilmediği isim kalmadı!

Hazırsanız başlıyoruz! 😂

Hazırsanız başlıyoruz! 😂
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Peki kime benzemiş?

Peki kime benzemiş?
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Bu böyle uzar gider. 😂

Bu böyle uzar gider. 😂
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Siz ne düşünüyorsunuz yeni tarzı hakkında?

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