Ezhel'in Kızıl Goncalar'dan Etkilendiği Yeni Sakallı Tarzı Binbir Kişiye Benzetildi
Ezhel'in Kızıl Goncalar'dan Etkilendiği Yeni Sakallı Tarzı Binbir Kişiye Benzetildi
Rapçi Ezhel pek çok farklı konuda magazinde gündem olsa da bu sefer değiştirdiği tarzıyla karşımıza çıktı. Sakallarını uzatan Ezhel sosyal medyada bir kez daha dile düştü. Peki sen mi gerçek adını söylemek istersin yoksa biz mi açıklayalım Ezhel efendi?
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Şarkılarıyla müzik listelerini altüst eden Ezhel magazinde bir kaybolup bir karşımıza çıksa da kendisini yakından tanıyoruz.
Sosyal medyada da bazen paylaştığı fotoğraflarla kullanıcıların diline düşüyor.
Kendisi bu sefer de Kızıl Goncalar'ı hatırlatan uzun sakallarıyla karşımıza çıktı.
Hazırsanız başlıyoruz! 😂
Peki kime benzemiş?
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Bu böyle uzar gider. 😂
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