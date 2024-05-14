Survivor'la Boğuşan Batuhan Karacakaya'nın Eski Sevgilisiyle Yaşadığı "Şantaj" Davasında Son Karar Çıktı
Survivor'la Boğuşan Batuhan Karacakaya'nın Eski Sevgilisiyle Yaşadığı "Şantaj" Davasında Son Karar Çıktı
Şimdilerde Survivor All Star 2024 yarışmasında boy gösteren genç oyuncu Batuhan Karacakaya, geçtiğimiz aylarda eski sevgilisi Ayşe Aslanpay'la yaşadığı davayla gündeme gelmişti. Karacakaya yarışma parkurlarında koştururken şantaj davası kararı çıktı.
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Aşk-ı Memnu'nun Bülent'i olarak tanıdığımız Batuhan Karacakaya, geçtiğimiz yıl eski sevgilisi Ayşe Aslanpay'la yaşadığı sorunlar ile gündeme gelmişti.
Ayşe Aslanpay, Batuhan Karacakaya'dan kendisini darp ettiği iddiasıyla şikayetçi olduğunu söylemişti.
Ardından yargılama süreci başlamış ve ikili mahkemede karşı karşıya gelmişti.
Şimdilerde Survivor All Star 2024 parkurlarında koşturan Batuhan Karacakaya'nın yargılandığı davada mahkemeden karar çıktı.
Mahkeme Batuhan Karacakaya'nın "şantaj" suçu işlediğine ilişkin kesin ve inandırıcı delil elde edilemediği gerekçesiyle oyuncunun beraatına hükmetti.
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