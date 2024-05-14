Survivor'la Boğuşan Batuhan Karacakaya'nın Eski Sevgilisiyle Yaşadığı "Şantaj" Davasında Son Karar Çıktı

Eski sevgililer avukatlarıyla adliyedeki yerlerini alırken Ayşe Aslanpay, salondan gözyaşlarıyla ayrılmıştı. Konu hakkında hiçbir açıklama da yapmamıştı. Batuhan Karacakaya ise gülerek ayrıldığı adliyeden 'Her şey çok güzel gidiyor. Güzel sürprizlerimiz var.' sözleriyle ayrılmıştı.