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Survivor'la Boğuşan Batuhan Karacakaya'nın Eski Sevgilisiyle Yaşadığı "Şantaj" Davasında Son Karar Çıktı

Survivor'la Boğuşan Batuhan Karacakaya'nın Eski Sevgilisiyle Yaşadığı "Şantaj" Davasında Son Karar Çıktı

Batuhan Karacakaya
GNS
GNS - Onedio Editörü
14.05.2024 - 16:29

Şimdilerde Survivor All Star 2024 yarışmasında boy gösteren genç oyuncu Batuhan Karacakaya, geçtiğimiz aylarda eski sevgilisi Ayşe Aslanpay'la yaşadığı davayla gündeme gelmişti. Karacakaya yarışma parkurlarında koştururken şantaj davası kararı çıktı.

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Aşk-ı Memnu'nun Bülent'i olarak tanıdığımız Batuhan Karacakaya, geçtiğimiz yıl eski sevgilisi Ayşe Aslanpay'la yaşadığı sorunlar ile gündeme gelmişti.

Aşk-ı Memnu'nun Bülent'i olarak tanıdığımız Batuhan Karacakaya, geçtiğimiz yıl eski sevgilisi Ayşe Aslanpay'la yaşadığı sorunlar ile gündeme gelmişti.

Sosyal medya fenomeni Ayşe Aslanpay ile bir ilişkiye adım atan ve bunu sosyal medyada birlikte yaptıkları paylaşımlarla gösteren Batuhan Karacakaya'nın ilişkisi olaylı bitmişti.

Ayşe Aslanpay, Batuhan Karacakaya'dan kendisini darp ettiği iddiasıyla şikayetçi olduğunu söylemişti.

Ayşe Aslanpay, Batuhan Karacakaya'dan kendisini darp ettiği iddiasıyla şikayetçi olduğunu söylemişti.

Aynı şekilde Batuhan Karacakaya da Ayşe Aslanpay'dan şiddet gördüğü iddialarıyla şikayetçi olmuştu. Sosyal medyada birbirlerini suçladıkları paylaşımlar yapmaya devam etmişlerdi. Karşılıklı darp davasının sonu şantaj davasıyla devam etmişti.

Ardından yargılama süreci başlamış ve ikili mahkemede karşı karşıya gelmişti.

Ardından yargılama süreci başlamış ve ikili mahkemede karşı karşıya gelmişti.

Eski sevgililer avukatlarıyla adliyedeki yerlerini alırken Ayşe Aslanpay, salondan gözyaşlarıyla ayrılmıştı. Konu hakkında hiçbir açıklama da yapmamıştı. Batuhan Karacakaya ise gülerek ayrıldığı adliyeden 'Her şey çok güzel gidiyor. Güzel sürprizlerimiz var.' sözleriyle ayrılmıştı.

Şimdilerde Survivor All Star 2024 parkurlarında koşturan Batuhan Karacakaya'nın yargılandığı davada mahkemeden karar çıktı.

Şimdilerde Survivor All Star 2024 parkurlarında koşturan Batuhan Karacakaya'nın yargılandığı davada mahkemeden karar çıktı.

Eski sevgilisine 'bana video çekeceksin' ısrarında bulunup kendi yazdığı notu zorla okutarak video çektiği iddia edilen Batuhan Karacakaya için 1 yıl 3 ay hapsi istendiği davada mahkemeden son karar çıktı.

Mahkeme Batuhan Karacakaya'nın "şantaj" suçu işlediğine ilişkin kesin ve inandırıcı delil elde edilemediği gerekçesiyle oyuncunun beraatına hükmetti.

Mahkeme Batuhan Karacakaya'nın "şantaj" suçu işlediğine ilişkin kesin ve inandırıcı delil elde edilemediği gerekçesiyle oyuncunun beraatına hükmetti.

Karacakaya'nın avukatı mahkeme salonunda söyleyecekleri bir şey olmadığını ve beraat talep ettiklerini dile getirmişti.

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