Ateşe Düşen Yılmaz Morgül, Teoman'a Dönen Gençlik... Ünlüleri Mizahına Alet Ederek Güldüren Kişiler
Ateşe Düşen Yılmaz Morgül, Teoman'a Dönen Gençlik... Ünlüleri Mizahına Alet Ederek Güldüren Kişiler
Her adımları olay, her söyledikleri her paylaştıkları gündem oluyor. Kendileri bu kadar göz önünde olunca sosyal medyada haklarında şakalar yapılması da gayet doğal. Evet, ünlü isimlerden bahsediyoruz. Ünlüleri mizahımızın mezesi haline getirmekten bir an olsun vazgeçmiyoruz. Bakalım geçtiğimiz hafta kimler ünlüleri mizahlarına alet ederek etkileşimini taştan çıkarmış?
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Küçük demeniz hiç etik olmamış. 😂
Çağatay Ulusoy... Seni övmekten bir an bile vazgeçmeyeceğiz.
Nasıl yani?
Lütfen artık kimse ateşe düşmesin...
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Alın şimdi bu bilgiyle ne yaparsanız yapın!
İnkar edemezsiniz.
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Geç yattım kanka ondandır.
Ayırt edemedik.
O yüz ifadesini hepimiz biliriz...
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EYT'li değil de AIT'li oluruz.
Alizade'yi de çalmışlar. 😂
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