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Ateşe Düşen Yılmaz Morgül, Teoman'a Dönen Gençlik... Ünlüleri Mizahına Alet Ederek Güldüren Kişiler

Ateşe Düşen Yılmaz Morgül, Teoman'a Dönen Gençlik... Ünlüleri Mizahına Alet Ederek Güldüren Kişiler

GNS
GNS - Onedio Editörü
14.05.2024 - 15:52

Her adımları olay, her söyledikleri her paylaştıkları gündem oluyor. Kendileri bu kadar göz önünde olunca sosyal medyada haklarında şakalar yapılması da gayet doğal. Evet, ünlü isimlerden bahsediyoruz. Ünlüleri mizahımızın mezesi haline getirmekten bir an olsun vazgeçmiyoruz. Bakalım geçtiğimiz hafta kimler ünlüleri mizahlarına alet ederek etkileşimini taştan çıkarmış?

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Küçük demeniz hiç etik olmamış. 😂

Küçük demeniz hiç etik olmamış. 😂
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Çağatay Ulusoy... Seni övmekten bir an bile vazgeçmeyeceğiz.

Çağatay Ulusoy... Seni övmekten bir an bile vazgeçmeyeceğiz.
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Nasıl yani?

Nasıl yani?
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Lütfen artık kimse ateşe düşmesin...

Lütfen artık kimse ateşe düşmesin...
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Tutamayacaksın kendini biliyoruz...

Selena Gomez'in sevgilisi endişelendirdi...

Alın şimdi bu bilgiyle ne yaparsanız yapın!

Alın şimdi bu bilgiyle ne yaparsanız yapın!
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Selena...

İnkar edemezsiniz.

İnkar edemezsiniz.
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Şimdi biz sükunetle bekliyoruz ama...

Geç yattım kanka ondandır.

Geç yattım kanka ondandır.
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Bir burç geliyor aklıma!

Ayırt edemedik.

Ayırt edemedik.
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O yüz ifadesini hepimiz biliriz...

O yüz ifadesini hepimiz biliriz...
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EYT'li değil de AIT'li oluruz.

EYT'li değil de AIT'li oluruz.
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Alizade'yi de çalmışlar. 😂

Alizade'yi de çalmışlar. 😂
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Haftaya yeniden görüşmek üzere diyelim! 👋

Geçen hafta nelere güldük kaçırdıysanız:

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