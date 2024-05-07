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Didem Soydan Benzetmesi, Aras Bulut'un Eski İlişkileri... Ünlüleri Mizahına Alet Ederek Güldüren Kişiler

Didem Soydan Benzetmesi, Aras Bulut'un Eski İlişkileri... Ünlüleri Mizahına Alet Ederek Güldüren Kişiler

GNS
GNS - Onedio Editörü
07.05.2024 - 15:52

Her adımları olay, her söyledikleri her paylaştıkları gündem oluyor. Kendileri bu kadar göz önünde olunca sosyal medyada haklarında şakalar yapılması da gayet doğal. Evet, ünlü isimlerden bahsediyoruz. Bakalım geçtiğimiz hafta kimler ünlüleri mizahlarına alet ederek etkileşimini taştan çıkarmış?

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1. Her konuda fikir beyan etmezsek ölecekmişiz hastalığı...

1. Her konuda fikir beyan etmezsek ölecekmişiz hastalığı...
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2. Yaz dizileri mi öksüz kaldı, Anıl Çelik mi?

2. Yaz dizileri mi öksüz kaldı, Anıl Çelik mi?

3. Hala arkasından ağladığım ilişkinin Malazgirt Savaşı'ndan kalmalık seviyesidir bu.

3. Hala arkasından ağladığım ilişkinin Malazgirt Savaşı'ndan kalmalık seviyesidir bu.
twitter.com

4. Hemen odana git Camdaki Kız...

4. Hemen odana git Camdaki Kız...
twitter.com

5. Ateşten atlarken yanmamaya dikkat etseydiniz...

5. Ateşten atlarken yanmamaya dikkat etseydiniz...
twitter.com
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6. En az Burak Bulut ve Kurtuluş Kuş kadar hevessiz bir Hıdırellez olmuş...

7. Rihannişko?

7. Rihannişko?
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8. Bağıran adamı çok iyi anladığımızı söylemiştik...

9. Mama ver la!

9. Mama ver la!
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10. Değişmiş ve gelişmiş. 😂

10. Değişmiş ve gelişmiş. 😂
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11. Hepimize şöyle bir kayınvalide sevgisi nasip olsun. 😂

11. Hepimize şöyle bir kayınvalide sevgisi nasip olsun. 😂
twitter.com

12. Retrica mı o?

12. Retrica mı o?
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13. Mankenlikteki başarısını bilirdik ama müzikte aşmış.

14. Haftaya yeniden görüşmek üzere diyelim! 👋

14. Haftaya yeniden görüşmek üzere diyelim! 👋
twitter.com
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