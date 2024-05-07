Didem Soydan Benzetmesi, Aras Bulut'un Eski İlişkileri... Ünlüleri Mizahına Alet Ederek Güldüren Kişiler
Didem Soydan Benzetmesi, Aras Bulut'un Eski İlişkileri... Ünlüleri Mizahına Alet Ederek Güldüren Kişiler
Her adımları olay, her söyledikleri her paylaştıkları gündem oluyor. Kendileri bu kadar göz önünde olunca sosyal medyada haklarında şakalar yapılması da gayet doğal. Evet, ünlü isimlerden bahsediyoruz. Bakalım geçtiğimiz hafta kimler ünlüleri mizahlarına alet ederek etkileşimini taştan çıkarmış?
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1. Her konuda fikir beyan etmezsek ölecekmişiz hastalığı...
2. Yaz dizileri mi öksüz kaldı, Anıl Çelik mi?
3. Hala arkasından ağladığım ilişkinin Malazgirt Savaşı'ndan kalmalık seviyesidir bu.
4. Hemen odana git Camdaki Kız...
5. Ateşten atlarken yanmamaya dikkat etseydiniz...
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7. Rihannişko?
9. Mama ver la!
10. Değişmiş ve gelişmiş. 😂
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11. Hepimize şöyle bir kayınvalide sevgisi nasip olsun. 😂
12. Retrica mı o?
14. Haftaya yeniden görüşmek üzere diyelim! 👋
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