Kimler Geldi Kimler Geçti'de Serenay Sarıkaya'nın Sahnesindeki Çekim Hatası Gündem Oldu!
Kimler Geldi Kimler Geçti'de Serenay Sarıkaya'nın Sahnesindeki Çekim Hatası Gündem Oldu!
Kaynak: https://www.tiktok.com/@marlakesh/vid...
Netflix'in Serenay Sarıkaya, Metin Akdülger, Boran Kuzum ve Hakan Kurtaş'ın başrollerinde oynadığı Kimler Geldi Kimler Geçti dizisi büyük ses getirdi. Dev oyuncu kadrosuna hayran kalarak izlediğimiz dizide Serenay Sarıkaya'nın canlandırdığı Leyla karakterinin bir sahnesindeki çekim hatası izleyicinin dikkatinden kaçmadı!
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Netflix'in yeni yerli yapımı Kimler Geldi Kimler Geçti ilk sezonuyla büyük ses getirdi.
Her bir oyuncuya ayrı ayrı düştüğümüz dizide Serenay Sarıkaya'nın canlandırdığı Leyla karakterinin hangisiyle birlikte olmasını istediğimize bir türlü karar veremedik.
Biz hikaye nasıl ilerleyecek diye düşünürken dikkatli bir TikTok izleyicisi dizideki çekim hatasını gün yüzüne çıkardı.
Serenay Sarıkaya'yı spor kıyafetleriyle gördüğümüz sahnede cep telefonunu ters tutarak kullanması dikkatlerden kaçmadı!
Sahneyi buradan izleyebilirsiniz?
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