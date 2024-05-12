Birbirinden Komik Dizi ve Film Tweetleri Paylaşarak Hepimizi Kahkahaya Boğan X Kullanıcıları
Birbirinden Komik Dizi ve Film Tweetleri Paylaşarak Hepimizi Kahkahaya Boğan X Kullanıcıları
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1. Başlıyoruz!
2. Ah be İlkkan...
3. Böyle tespit görülmedi:
4. Off çok kötü...
5. Ona da razıyız be düküm.
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6. Bu doğru.
7. Yazar Netflix'te izlediği her diziyi beğendiğinde ben;
8. Ay evet ya.
9. Bunu da mı görecektik?
10. Timoti gibi şeftaliyi mundar etmeyenlere satılır inşallah bunlar...
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11. Kafası koptu ama hâlâ komik adam...
12. Tespit gibi tespit:
13. Vallahi çok benziyorlar.
14. Bunda hepimiz hemfikiriz sanırım.
15. Bu benzerlik şaka mı?
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