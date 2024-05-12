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Birbirinden Komik Dizi ve Film Tweetleri Paylaşarak Hepimizi Kahkahaya Boğan X Kullanıcıları

Birbirinden Komik Dizi ve Film Tweetleri Paylaşarak Hepimizi Kahkahaya Boğan X Kullanıcıları

dizi film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
12.05.2024 - 15:01

Merhabalar. Her hafta olduğu gibi bu hafta da X aleminde birbirinden trajikomik dizi ve film paylaşımları yapıldı. Gelin o ironik ve komik tweetlere hep birlikte bakalım.

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1. Başlıyoruz!

1. Başlıyoruz!
twitter.com

2. Ah be İlkkan...

2. Ah be İlkkan...
twitter.com

3. Böyle tespit görülmedi:

3. Böyle tespit görülmedi:
twitter.com

4. Off çok kötü...

4. Off çok kötü...
twitter.com

5. Ona da razıyız be düküm.

5. Ona da razıyız be düküm.
twitter.com
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6. Bu doğru.

6. Bu doğru.
twitter.com

7. Yazar Netflix'te izlediği her diziyi beğendiğinde ben;

7. Yazar Netflix'te izlediği her diziyi beğendiğinde ben;
twitter.com

8. Ay evet ya.

8. Ay evet ya.
twitter.com

9. Bunu da mı görecektik?

9. Bunu da mı görecektik?
twitter.com

10. Timoti gibi şeftaliyi mundar etmeyenlere satılır inşallah bunlar...

10. Timoti gibi şeftaliyi mundar etmeyenlere satılır inşallah bunlar...
twitter.com
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11. Kafası koptu ama hâlâ komik adam...

11. Kafası koptu ama hâlâ komik adam...
twitter.com

12. Tespit gibi tespit:

12. Tespit gibi tespit:
twitter.com

13. Vallahi çok benziyorlar.

13. Vallahi çok benziyorlar.
twitter.com

14. Bunda hepimiz hemfikiriz sanırım.

14. Bunda hepimiz hemfikiriz sanırım.
twitter.com

15. Bu benzerlik şaka mı?

15. Bu benzerlik şaka mı?
twitter.com

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