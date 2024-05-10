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'Dead Boy Detectives' Dizisini İzleyenler İkinci Sezon İçin Netflix'e Yalvarmaya Başladı!

'Dead Boy Detectives' Dizisini İzleyenler İkinci Sezon İçin Netflix'e Yalvarmaya Başladı!

dizi Netflix
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
10.05.2024 - 13:02

Netflix'te gösterime giren 'Dead Boy Detectives' dizisi son zamanların en popüler yapımlarından biri. Diziyi izleyenler hikayenin ikinci sezonda devam etmesi için dijital platforma adeta yalvarıyor. Gelin biz de dizinin ayrıntılarına ve gelen tepkilere hep birlikte bakalım.

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DC Comics karakterlerine dayanarak yaratılan ve başrollerinde George Rexstrew, Jayden Revri ve Kassius Nelson'ın oynadığı 'Dead Boy Detectives' dizisi Netflix'te yayınlandığı günden beri izleyicilerin favorisi olmuş durumda.

DC Comics karakterlerine dayanarak yaratılan ve başrollerinde George Rexstrew, Jayden Revri ve Kassius Nelson'ın oynadığı 'Dead Boy Detectives' dizisi Netflix'te yayınlandığı günden beri izleyicilerin favorisi olmuş durumda.

Amerikan doğaüstü korku ve dedektif komedi-drama türündeki dizi, Edwin Paine ve Charles Roland adlı iki hayalete odaklanıyor. Dizi, bu iki genç hayaletin bir medyumla çalışarak doğaüstü müşterileri için gizemli vakaları çözmesini konu alıyor. Ancak güçlü bir cadının ortaya çıkmasıyla işler karmaşık bir hale geliyor.

Amerikan doğaüstü korku ve dedektif komedi-drama türündeki dizi, Edwin Paine ve Charles Roland adlı iki hayalete odaklanıyor. Dizi, bu iki genç hayaletin bir medyumla çalışarak doğaüstü müşterileri için gizemli vakaları çözmesini konu alıyor. Ancak güçlü bir cadının ortaya çıkmasıyla işler karmaşık bir hale geliyor.

'Dead Boy Detectives' dizisini izleyenler seriye doyamıyor desek yeridir. Eleştiri derleme sitesi Rotten Tomatoes'da 100 üzerinden 93 puan alan diziyi izleyenler serinin birinci sezonla yetinmemesi gerektiğini dile getiriyor.

'Dead Boy Detectives' dizisini izleyenler seriye doyamıyor desek yeridir. Eleştiri derleme sitesi Rotten Tomatoes'da 100 üzerinden 93 puan alan diziyi izleyenler serinin birinci sezonla yetinmemesi gerektiğini dile getiriyor.

Sosyal medyada pek çok kullanıcı 'Dead Boy Detectives'i herkesin izlemesi gerektiği konusunda ısrar ediyor. Hatta dizinin bazı hayranları karakterlere çok bağlandıklarını dile getirerek Netflix'e ikinci sezon için yalvarıyor.

Sosyal medyada pek çok kullanıcı 'Dead Boy Detectives'i herkesin izlemesi gerektiği konusunda ısrar ediyor. Hatta dizinin bazı hayranları karakterlere çok bağlandıklarını dile getirerek Netflix'e ikinci sezon için yalvarıyor.

Peki 'Dead Boy Detectives'i izleyenlerin tepkileri neler? Gelin o paylaşımlara hep birlikte bakalım.

Peki 'Dead Boy Detectives'i izleyenlerin tepkileri neler? Gelin o paylaşımlara hep birlikte bakalım.
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