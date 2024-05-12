Anneler Günü'nde Annenizle Birlikte İzleyebileceğiniz Birbirinden Eğlenceli ve Kaliteli Film Önerileri
Anneler Günü'nde Annenizle Birlikte İzleyebileceğiniz Birbirinden Eğlenceli ve Kaliteli Film Önerileri
Merhabalar. Mayıs ayının ikinci pazar günü kutlanan Anneler Günü'nde kimileri annelerine hediyeler alırken kimileri de onlarla iyi bir vakit geçirmenin yollarını arar. Bu en iyi yollardan biri de hiç kuşkusuz film izlemektir. Bu içerikte bu özel günde annenizle izleyebileceğiniz birbirinden eğlenceli ve duygu dolu filmleri sizler için derledik. İyi seyirler diler ve Anneler Günü'nüzü tüm içtenlikle kutlarız.
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1. 20th Century Women (2016)
2. Mother's Day (2016)
3. The Parent Trap (1998)
4. Book Club (2018)
5. The Guilt Trip (2012)
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6. Because I Said So (2007)
7. Everything Everywhere All at Once (2022)
8. Bad Moms (2016)
9. This Is 40 (2012)
10. Mothers and Daughters (2016)
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