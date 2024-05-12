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Anneler Günü'nde Annenizle Birlikte İzleyebileceğiniz Birbirinden Eğlenceli ve Kaliteli Film Önerileri

Anneler Günü'nde Annenizle Birlikte İzleyebileceğiniz Birbirinden Eğlenceli ve Kaliteli Film Önerileri

film anne
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
12.05.2024 - 10:01

Merhabalar. Mayıs ayının ikinci pazar günü kutlanan Anneler Günü'nde kimileri annelerine hediyeler alırken kimileri de onlarla iyi bir vakit geçirmenin yollarını arar. Bu en iyi yollardan biri de hiç kuşkusuz film izlemektir. Bu içerikte bu özel günde annenizle izleyebileceğiniz birbirinden eğlenceli ve duygu dolu filmleri sizler için derledik. İyi seyirler diler ve Anneler Günü'nüzü tüm içtenlikle kutlarız.

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1. 20th Century Women (2016)

1. 20th Century Women (2016)

IMDb: 7.3

Film, 1979'un Güney Kaliforniya'sının sevgisi ve özgürlüğü arasında yetişen genç bir oğlanın, annesinin ve diğer iki kadının hikayesini konu alıyor.

Yönetmen: Mike Mills

Oyuncular: Annette Bening, Elle Fanning, Greta Gerwig

2. Mother's Day (2016)

2. Mother's Day (2016)

IMDb: 5.6

Sandy, eski kocasının kendisinden çok daha genç bir kadınla kaçtığını öğrenince boşanmıştır. Artık iki oğlunun da bir üvey annesi olduğu için hayatındaki büyük değişikliklerle baş etmeyi öğrenmesi gerekiyordur. 

Yönetmen: Garry Marshall

Oyuncular: Jennifer Aniston, Kate Hudson, Julia Roberts

3. The Parent Trap (1998)

3. The Parent Trap (1998)

IMDb: 6.6

Doğumda ayrılan ve her biri biyolojik ebeveynlerinden biri tarafından büyütülen tek yumurta ikizleri Annie ve Hallie, birbirlerini ilk kez yaz kampında keşfederler ve asi ebeveynlerini tekrar bir araya getirmek için bir plan yaparlar.

Yönetmen: Nancy Meyers

Oyuncular: Lindsay Lohan, Dennis Quaid, Natasha Richardson

4. Book Club (2018)

4. Book Club (2018)

IMDb: 6.1

Film, hayat boyu arkadaşlığı süren dört kadının, aylık kitap kulüplerinde Grinin 50 Tonu'nu okuduktan sonra hayatlarının sonsuza dek değişmesini konu alıyor.

Yönetmen: Bill Holderman

Oyuncular: Diane Keaton, Jane Fonda, Candice Bergen

5. The Guilt Trip (2012)

5. The Guilt Trip (2012)

IMDb: 5.8

Mucit Andy Brewster hayatının yolculuğuna çıkmak üzereyken, annesinin evinde kısa bir mola onunla birlikte beklenmedik bir ülkelerarası yolculuğa dönüşür.

Yönetmen: Anne Fletcher

Oyuncular: Barbra Streisand, Seth Rogen, Julene Renee

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6. Because I Said So (2007)

6. Because I Said So (2007)

IMDb: 5.6

Filmi her işe burnunu sokan bir annenin, çocuğunun onun yolundan gitmemesi için kızına doğru adamı ayarlamaya çalışmasını konu alıyor.

Yönetmen: Michael Lehmann

Oyuncular: Diane Keaton, Mandy Moore, Gabriel Macht

7. Everything Everywhere All at Once (2022)

7. Everything Everywhere All at Once (2022)

IMDb: 7.8

Orta yaşlı Çinli bir göçmen, diğer evrenleri keşfederek ve yaşayabileceği hayatlarla bağlantı kurarak varlığını tek başına kurtarabileceği çılgın bir maceraya sürüklenir.

Yönetmenler: Daniel Kwan, Daniel Scheinert

Oyuncular: Michelle Yeoh, Stephanie Hsu, Jamie Lee Curtis

8. Bad Moms (2016)

8. Bad Moms (2016)

IMDb: 6.2

Aşırı çalışan ve yeterince takdir edilmeyen üç anne, sınırlarının ötesine zorlandığında, geleneksel sorumluluklarını bir kenara bırakıp çoktan gecikmiş bir özgürlük, eğlence ve komik zevkle karşı karşıya kalırlar.

Yönetmenler: Jon Lucas, Scott Moore

Oyuncular: Mila Kunis, Kathryn Hahn, Kristen Bell

9. This Is 40 (2012)

9. This Is 40 (2012)

IMDb: 6.2

Pete ve Debbie 40 yaşına girmek üzerelerdir, çocukları birbirlerinden nefret ediyordur, her ikisinin de işleri batıyordur, evlerini kaybetmenin eşiğindelerdir ve en zoru da ilişkileri çökme tehlikesiyle karşı karşıyadır.

Yönetmen: Judd Apatow

Oyuncular: Paul Rudd, Leslie Mann, Maude Apatow

10. Mothers and Daughters (2016)

10. Mothers and Daughters (2016)

IMDb: 4.9

Film, fotoğrafçı Rigby Gray'in objektifinden anne olmanın nasıl bir şey olduğuna dair iç içe geçmiş hikayeleri konu alıyor.

Yönetmenler: Paul Duddridge, Nigel Levy

Oyuncular: Selma Blair, Luke Mitchell, Symmetry

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