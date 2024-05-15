Ezber Yapmak Zorunluluk mu? Dizi Çekilirken Oyunculara Sufle mi Veriliyor?
Ezber Yapmak Zorunluluk mu? Dizi Çekilirken Oyunculara Sufle mi Veriliyor?
Set çalışanı Yener Yalçın dizi çekimlerinde oyuncuların ezber yapıp yapmadığına açıklık getirdi. Sahnede sufle veren biri var mı, yoksa doğaçlama mı yapılıyor, işte yanıtları...
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Heyecanla takip ettiğimiz dizilerin kamera arkası ve çekimleri çok merak ediliyor.
İzleyicilerin en çok merak ettiği ise "Tüm oyuncular ezber yapıyor mu?" sorusu.
Oyunculuk her ne kadar ekranda izlediğimiz gibi 1-2 saatliğine bir karakteri canlandırmak gibi görünse de oldukça titiz bir iş.
Hayranlık duyduğumuz o karaktere bürünebilmek için oyuncular bazen aylarca çalışıyor. Elbette bunun içerisinde ezber yapmak da var.
Ancak Yener Yalçın'ın TikTok hesabından yaptığı paylaşıma göre ezber her zaman yeterli olmayabiliyor.
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