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Kim Milyoner Olmak İster'e Katılan Bir Yarışmacı O Süreçte Neler Yaşadığını Anlattı!

Kim Milyoner Olmak İster'e Katılan Bir Yarışmacı O Süreçte Neler Yaşadığını Anlattı!

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio Üyesi
15.05.2024 - 12:10

Kenan İmirzalioğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katılan bir yarışmacı, yarışmaya nasıl kabul edildiğini anlattı.

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ATV'nin reyting rekorları kıran programlarından biri olan "Kim Milyoner Olmak İster", her hafta izleyicilerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

ATV'nin reyting rekorları kıran programlarından biri olan "Kim Milyoner Olmak İster", her hafta izleyicilerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

Aramızda Kenan İmirzalioğlu'nun sunumuyla ekrana gelen bu heyecan dolu yarışma programına katılmak isteyenler vardır.

Aramızda Kenan İmirzalioğlu'nun sunumuyla ekrana gelen bu heyecan dolu yarışma programına katılmak isteyenler vardır.

Yarışmaya katılım, bir başvuru formu doldurmak kadar kolay olsa da, asıl süreç bundan sonra başlıyor ve birçok kişi bu süreci merak ediyor.

Yarışmaya katılım, bir başvuru formu doldurmak kadar kolay olsa da, asıl süreç bundan sonra başlıyor ve birçok kişi bu süreci merak ediyor.

2018 yılbaşı özel programında yarışmacı olarak yer alan Aslı Tümer, TikTok platformu üzerinden katılım süreci ve sonrasında yaşadıklarını paylaştı.

2018 yılbaşı özel programında yarışmacı olarak yer alan Aslı Tümer, TikTok platformu üzerinden katılım süreci ve sonrasında yaşadıklarını paylaştı.

Tümer, yarışmaya kabul sürecinin oldukça detaylı bir mülakat sürecini içerdiğini ve bu sürecin oldukça uzun sürdüğünü belirtti.

Tümer, yarışmaya kabul sürecinin oldukça detaylı bir mülakat sürecini içerdiğini ve bu sürecin oldukça uzun sürdüğünü belirtti.
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Yarışmaya katılan birçok kişi, büyük ödülü kazanma hayaliyle bu zorlu süreci göğüslemeye çalışıyor.

Yarışmaya katılan birçok kişi, büyük ödülü kazanma hayaliyle bu zorlu süreci göğüslemeye çalışıyor.

İşte kullanıcının anlattıkları ve tüm merak edilenler👇🏻

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