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Müge Anlı'nın 23 Nisan Sorusuna Bir Türlü Doğru Yanıt Veremeyen Yarışmacılar Yeniden Gündem Oldu

Müge Anlı'nın 23 Nisan Sorusuna Bir Türlü Doğru Yanıt Veremeyen Yarışmacılar Yeniden Gündem Oldu

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio Üyesi
23.04.2024 - 14:16

ATV ekranlarında yıllardır sunduğu Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla fenomen haline gelen Müge Anlı'nın, Güven Bana yarışmasındaki 23 Nisan sorusu yeniden gündem oldu.

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Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla fenomen haline gelen Müge Anlı bir dönem "Güven Bana" adlı bilgi yarışmasını sunmuştu.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla fenomen haline gelen Müge Anlı bir dönem "Güven Bana" adlı bilgi yarışmasını sunmuştu.

Anlı'nın 2019 yılında sunduğu yarışma programında yarışmacılara sorduğu bir sorusu bugün yeniden gündeme geldi.

Anlı'nın 2019 yılında sunduğu yarışma programında yarışmacılara sorduğu bir sorusu bugün yeniden gündeme geldi.

23 Nisan nedeniyle gündem olan soruya yarışmacıların bir türlü doğru yanıtı verememesi sosyal medyada yorumlara sebep oldu.

23 Nisan nedeniyle gündem olan soruya yarışmacıların bir türlü doğru yanıtı verememesi sosyal medyada yorumlara sebep oldu.

Anlı, yarışmada yarışmacılara "Türkiye'de cumhuriyetin ilan edildiği yıl, Akara'da Birinci Meclisin açılış tarihinden kaç yıl sonradır?" sorusunu yöneltmişti.

Anlı, yarışmada yarışmacılara "Türkiye'de cumhuriyetin ilan edildiği yıl, Akara'da Birinci Meclisin açılış tarihinden kaç yıl sonradır?" sorusunu yöneltmişti.

Yanıtlar, "1, 3, 4 ve 5"ti. Ancak yarışmacılar bu soruya bir türlü doğru cevap veremediler. Anlı'nın çabaları ise espirilere konu oldu.

Yanıtlar, "1, 3, 4 ve 5"ti. Ancak yarışmacılar bu soruya bir türlü doğru cevap veremediler. Anlı'nın çabaları ise espirilere konu oldu.
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Önce o anları hatırlayalım:

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