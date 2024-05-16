Kızıl Goncalar Seyircisi Dizi Hakkında Linç Edilecek Düşüncelerini İtiraf Etti!
Kızıl Goncalar Seyircisi Dizi Hakkında Linç Edilecek Düşüncelerini İtiraf Etti!
Kaynak: https://x.com/defeditts/status/179000...
Kızıl Goncalar izleyicisi sosyal medyada dizi hakkında söylese linç edileceği yorumlarını paylaştı!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Özgü Namal'ın Meryem, Mert Yazıcıoğlu'nun Cüneyd ve Özcan Deniz'in Levent karakteri ile oyunculuk şovu yaptığı Kızıl Goncalar, ekranlara damga vurdu.
Now TV'nin sevilen dizisi seküler yaşam ile tarikat düzenini karşı karşıya getirdi. İki farklı anlayışı metaforlarla ekrana getirdi.
Dizi hakkında övülecek çok şey var ancak seyircinin gözünden kaçmayan ve pek de kabul görmeyen yorumlar da oldu.
Sosyal medyada Kızıl Goncalar ile ilgili başlayan akımda izleyici dizi hakkında söylese mutlaka linç edileceği yorumlarını paylaştı.
İşte o itiraflar👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇🏻
👇🏻
👇🏻
👇🏻
👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇🏻
👇🏻
👇🏻
👇🏻
👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇🏻
👇🏻
👇🏻
👇🏻
Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın