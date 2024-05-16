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Kızıl Goncalar Seyircisi Dizi Hakkında Linç Edilecek Düşüncelerini İtiraf Etti!

Kızıl Goncalar Seyircisi Dizi Hakkında Linç Edilecek Düşüncelerini İtiraf Etti!

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio Üyesi
16.05.2024 - 12:43

Kızıl Goncalar izleyicisi sosyal medyada dizi hakkında söylese linç edileceği yorumlarını paylaştı!

Kaynak: https://x.com/defeditts/status/179000...
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Özgü Namal'ın Meryem, Mert Yazıcıoğlu'nun Cüneyd ve Özcan Deniz'in Levent karakteri ile oyunculuk şovu yaptığı Kızıl Goncalar, ekranlara damga vurdu.

Özgü Namal'ın Meryem, Mert Yazıcıoğlu'nun Cüneyd ve Özcan Deniz'in Levent karakteri ile oyunculuk şovu yaptığı Kızıl Goncalar, ekranlara damga vurdu.

Now TV'nin sevilen dizisi seküler yaşam ile tarikat düzenini karşı karşıya getirdi. İki farklı anlayışı metaforlarla ekrana getirdi.

Now TV'nin sevilen dizisi seküler yaşam ile tarikat düzenini karşı karşıya getirdi. İki farklı anlayışı metaforlarla ekrana getirdi.

Dizi hakkında övülecek çok şey var ancak seyircinin gözünden kaçmayan ve pek de kabul görmeyen yorumlar da oldu.

Dizi hakkında övülecek çok şey var ancak seyircinin gözünden kaçmayan ve pek de kabul görmeyen yorumlar da oldu.

Sosyal medyada Kızıl Goncalar ile ilgili başlayan akımda izleyici dizi hakkında söylese mutlaka linç edileceği yorumlarını paylaştı.

Sosyal medyada Kızıl Goncalar ile ilgili başlayan akımda izleyici dizi hakkında söylese mutlaka linç edileceği yorumlarını paylaştı.

İşte o itiraflar👇🏻

İşte o itiraflar👇🏻
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