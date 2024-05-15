Türk Dizileri Hakkında Linç Edilecekleri Fikirlerini Korkusuzca Dile Getiren Birbirinden Cesur Kullanıcılar
Türk Dizileri Hakkında Linç Edilecekleri Fikirlerini Korkusuzca Dile Getiren Birbirinden Cesur Kullanıcılar
Bir X kullanıcısı diğer kullanıcılardan Türk dizileriyle ilgili linç edilecek fikirlerini söylemesini istedi. Ortaya birbirinden linçlik bambaşka görüşler çıktı!
İçeriğin Devamı Aşağıda
X kullanıcısı @meryaedit diğer kullanıcılara Türk dizileriyle ilgili linç edilecek düşüncelerini sordu.
1. Gibi'yi bu mention'dan çıkaralım...
2. Öyle de demeyelim de Son Yaz iyi bir diziydi gerçekten.
3. Sizce de böyle mi?
4. Niye ya izliyorduk ne güzel?
İçeriğin Devamı Aşağıda
5. Aaaa bunu hiç beklemiyordum.
6. Bir yere kadar severek izliyorduk ama...
7. Buna üzülürüm :(
8. Orkun... Bir şey demek istemiyorum belli ki aldatmaya müsait bir karakter 😅
9. Bu açıdan bakınca doğru maalesef
İçeriğin Devamı Aşağıda
10. Yargı'nın ceza alması tartışılır bir durumdu evet.
11. Doğru mu bu?
12. Kızılcık Şerbeti? 😅
13. E zaten...
14. Bunu çok söylemişsiniz. Acaba mı diyorum?
İçeriğin Devamı Aşağıda
15. Çarpılırsın.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın