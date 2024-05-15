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Türk Dizileri Hakkında Linç Edilecekleri Fikirlerini Korkusuzca Dile Getiren Birbirinden Cesur Kullanıcılar

Türk Dizileri Hakkında Linç Edilecekleri Fikirlerini Korkusuzca Dile Getiren Birbirinden Cesur Kullanıcılar

yerli dizi
themyscira - Misafir Editör
16.05.2024 - 01:21

Bir X kullanıcısı diğer kullanıcılardan Türk dizileriyle ilgili linç edilecek fikirlerini söylemesini istedi. Ortaya birbirinden linçlik bambaşka görüşler çıktı!

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X kullanıcısı @meryaedit diğer kullanıcılara Türk dizileriyle ilgili linç edilecek düşüncelerini sordu.

X kullanıcısı @meryaedit diğer kullanıcılara Türk dizileriyle ilgili linç edilecek düşüncelerini sordu.
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Ortaya birbirinden beklenmedik cevaplar çıktı!

1. Gibi'yi bu mention'dan çıkaralım...

1. Gibi'yi bu mention'dan çıkaralım...
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2. Öyle de demeyelim de Son Yaz iyi bir diziydi gerçekten.

2. Öyle de demeyelim de Son Yaz iyi bir diziydi gerçekten.
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3. Sizce de böyle mi?

3. Sizce de böyle mi?
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4. Niye ya izliyorduk ne güzel?

4. Niye ya izliyorduk ne güzel?
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5. Aaaa bunu hiç beklemiyordum.

5. Aaaa bunu hiç beklemiyordum.
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6. Bir yere kadar severek izliyorduk ama...

6. Bir yere kadar severek izliyorduk ama...
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7. Buna üzülürüm :(

7. Buna üzülürüm :(
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8. Orkun... Bir şey demek istemiyorum belli ki aldatmaya müsait bir karakter 😅

8. Orkun... Bir şey demek istemiyorum belli ki aldatmaya müsait bir karakter 😅
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9. Bu açıdan bakınca doğru maalesef

9. Bu açıdan bakınca doğru maalesef
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10. Yargı'nın ceza alması tartışılır bir durumdu evet.

10. Yargı'nın ceza alması tartışılır bir durumdu evet.
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11. Doğru mu bu?

11. Doğru mu bu?
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12. Kızılcık Şerbeti? 😅

12. Kızılcık Şerbeti? 😅
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13. E zaten...

13. E zaten...
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14. Bunu çok söylemişsiniz. Acaba mı diyorum?

14. Bunu çok söylemişsiniz. Acaba mı diyorum?
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15. Çarpılırsın.

15. Çarpılırsın.
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