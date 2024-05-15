Sandık Kokusu'nda Reha ve Lale'den Kızılcık Şerbeti'ne Gönderme: "Fatih Ünal Kalk Büyüğün Geldi!"
Sandık Kokusu'nda Reha ve Lale'den Kızılcık Şerbeti'ne Gönderme: "Fatih Ünal Kalk Büyüğün Geldi!"
Kızılcık Şerbeti'nde toksikliğin kitabını yazan Fatih hepimizin nefretini kazanmış durumda. Ancak dizilerde kötü karakter konusunda elimizi sallayıp ellisini bulduğumuz için Sandık Kokusu'ndaki Reha'yla bu konuda kapışacağını zaten çoktan düşünmüştük. Senarist de benzetmiş olacak ki dizide Fatih Ünal'a gönderme yapıldı.
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Uğruna tokatlama siteleri açılan Fatih Ünal, dizi karakterleri arasında toksiklik ve kötülük sıralamasında zirveye doğru ilerliyor.
Doğa'ya yaptıkları, hiçbir şey olmamış gibi defalarca dönüşü, çektirdiği çileler filan derken bu yüzsüzlük karşısında küçük dilimizi yutmamak için zor duruyoruz elbette.
Ancak tabii ki her görüşümüzde içimizdeki küfür kıvılcımlarını alevlendiren tek isim Fatih değil... Onlardan birisi de Sandık Kokusu'ndaki Reha karakteri!
Bunu gören tek biz değilizdir diye düşünürken senaristten muhteşem bir hamle geldi. Dizide Reha'nın kardeşi rolündeki Lale, abisinin kötülüğü karşısında muhteşem bir benzetme yaptı.
Abisinin kötülüğü karşısında şaşkına dönen Leyla, onu hiç acımadan Fatih Ünal'a benzetti.
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Fatih'e hayat veren Doğukan Güngör'den sahneye cevap jet hızında geldi!
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