Sandık Kokusu'nda Reha ve Lale'den Kızılcık Şerbeti'ne Gönderme: "Fatih Ünal Kalk Büyüğün Geldi!"

Kızılcık Şerbeti'nde toksikliğin kitabını yazan Fatih hepimizin nefretini kazanmış durumda. Ancak dizilerde kötü karakter konusunda elimizi sallayıp ellisini bulduğumuz için Sandık Kokusu'ndaki Reha'yla bu konuda kapışacağını zaten çoktan düşünmüştük. Senarist de benzetmiş olacak ki dizide Fatih Ünal'a gönderme yapıldı.