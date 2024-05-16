"Torpilli Yan Roller..." Yargı Hakkında Linçlemelik Düşüncelerini Paylaştılar!
"Torpilli Yan Roller..." Yargı Hakkında Linçlemelik Düşüncelerini Paylaştılar!
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3 sezondur Pazar akşamlarında damga vuran Yargı'nın finaline çok az bir zaman kaldı.
Fenomen dizi için büyük final yaklaşırken, Yargı izleyicileri 3 sezondur devam eden dizi hakkında linçlenecek fikirlerini açıkladılar.
İşte @esolandik adlı kullanıcının fitilini ateşlediği Yargı eleştirileri:
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