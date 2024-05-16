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"Torpilli Yan Roller..." Yargı Hakkında Linçlemelik Düşüncelerini Paylaştılar!

"Torpilli Yan Roller..." Yargı Hakkında Linçlemelik Düşüncelerini Paylaştılar!

Yargı
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio Üyesi
16.05.2024 - 11:14

Kanal D'nin 3 sezondur devam eden dizisi Yargı'nın finaline az bir zaman kala Yargı izleyicileri dizi hakkındaki linçlenecek fikirlerini açıkladılar.

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3 sezondur Pazar akşamlarında damga vuran Yargı'nın finaline çok az bir zaman kaldı.

3 sezondur Pazar akşamlarında damga vuran Yargı'nın finaline çok az bir zaman kaldı.

Fenomen dizi için büyük final yaklaşırken, Yargı izleyicileri 3 sezondur devam eden dizi hakkında linçlenecek fikirlerini açıkladılar.

Fenomen dizi için büyük final yaklaşırken, Yargı izleyicileri 3 sezondur devam eden dizi hakkında linçlenecek fikirlerini açıkladılar.

İşte @esolandik adlı kullanıcının fitilini ateşlediği Yargı eleştirileri:

İşte @esolandik adlı kullanıcının fitilini ateşlediği Yargı eleştirileri:
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