Kızılcık Şerbeti Umut ve Metehan, Settar Tanrıöğen'in Diziye Dönüp Dönmeyeceğini Açıkladı!
Kızılcık Şerbeti Umut ve Metehan, Settar Tanrıöğen'in Diziye Dönüp Dönmeyeceğini Açıkladı!
Kızılcık Şerbeti dizisinden sağlık problemleri nedeniyle ayrılan Settar Tanrıöğen, geçtiğimiz günlerde ilk kez görüntülenmişti. Sağlığa tekrardan kavuşan Tanrıöğen'in setlere ne zaman döneceği merak edilirken, dizide Umut ve Metehan'ı canlandıran Serkan Tınmaz ve Rahimcan Kapkap'tan açıklama geldi.
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Ekranların en sevilen dizilerinden Kızılcık Şerbeti heyecan ve kaos dolu bölümleriyle tam gaz devam ediyor.
Olayların dizisi Şerbo'da bildiğiniz üzere Apo karakterine hayat veren Settar Tanrıöğen uzun süre sağlık problemi yaşamış ve dizinin kadrosundan ayrılmak durumunda kalmıştı.
Tanrıöğen'in ardından Apo rolünü devralan Ahmet Mümtaz Taylan rolünün hakkını verse de diziye ilk sezondan beri aşina olan izleyiciler ilk Apo'nun dönüşünü sabırsızlıkla bekler oldu.
Geçirdiği bir dizi ameliyatın ardından taburcu olan ve geçtiğimiz günlerde ilk kez görüntülenen Tanrıöğen'in setlere ne zaman döneceği merak edilirken, Kızılcık Şerbeti'nin Umut ve Metehan'ı bu soruyu yanıtladı.
Serkan Tınmaz ve Rahimcan Kapkap, Settar Tanrıöğen'in son halini konuşurlarken, diziye geri dönüp dönmeyeceği konusuna "Bilmiyorum ama Settar abi tektir" yanıtını verdiler.
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İşte o anlar:
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