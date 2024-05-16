Kızılcık Şerbeti Umut ve Metehan, Settar Tanrıöğen'in Diziye Dönüp Dönmeyeceğini Açıkladı!

Kızılcık Şerbeti dizisinden sağlık problemleri nedeniyle ayrılan Settar Tanrıöğen, geçtiğimiz günlerde ilk kez görüntülenmişti. Sağlığa tekrardan kavuşan Tanrıöğen'in setlere ne zaman döneceği merak edilirken, dizide Umut ve Metehan'ı canlandıran Serkan Tınmaz ve Rahimcan Kapkap'tan açıklama geldi.