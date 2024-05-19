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Her Şey Rüya mıydı? Yargı'nın Final Bölümü Dedikodusu Ortalığı Karıştırdı!

Her Şey Rüya mıydı? Yargı'nın Final Bölümü Dedikodusu Ortalığı Karıştırdı!

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio Üyesi
19.05.2024 - 13:13

26 Mayıs'ta final yapacak Yargı dizisi ile ilgili sosyal medyada ortaya atılan iddia herkesi şoka soktu. Her şey Ceylin'in rüyası olabilir mi?

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Yargı'nın finali haftasına girmiş bulunmaktayız! Yargı izleyicisi bir yandan finale üzülürken diğer yandan iddialar ile sarsılıyor.

Yargı'nın finali haftasına girmiş bulunmaktayız! Yargı izleyicisi bir yandan finale üzülürken diğer yandan iddialar ile sarsılıyor.

26 Mayıs'ta final yapacak olan Yargı'nın son bölümünde Ilgaz Savcımız tekrar kaçırılmıştı. Ceylin ve tüm ekip onu ararken bölüm bitmişti.

26 Mayıs'ta final yapacak olan Yargı'nın son bölümünde Ilgaz Savcımız tekrar kaçırılmıştı. Ceylin ve tüm ekip onu ararken bölüm bitmişti.

Heyecanla yeni bölümü bekleyen izleyici finalde neler olacağına dair tahminlerini yürütmeye başladı.

Heyecanla yeni bölümü bekleyen izleyici finalde neler olacağına dair tahminlerini yürütmeye başladı.

Yargı yayınlandığı tarihten bu yana bize soluksuz bir aksiyon yaşattı ve büyük bir aşk hikayesi izletti. Diğer yandan sık sık izlerken gözyaşlarına da boğulduk.

Yargı yayınlandığı tarihten bu yana bize soluksuz bir aksiyon yaşattı ve büyük bir aşk hikayesi izletti. Diğer yandan sık sık izlerken gözyaşlarına da boğulduk.

Senaristin sağ gösterip soldan vurduğu bölümlere alışkınız. Hal böyle olunca sosyal medyada İnci'nin okuduğu okulda Yargı çekimleri yapıldığı söylentisi aldı başını gitti.

Senaristin sağ gösterip soldan vurduğu bölümlere alışkınız. Hal böyle olunca sosyal medyada İnci'nin okuduğu okulda Yargı çekimleri yapıldığı söylentisi aldı başını gitti.
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Bu iddia finalde her şeyin Ceylin'in bir rüyası olabilir mi, diye de sorgulattı.

Bu iddia finalde her şeyin Ceylin'in bir rüyası olabilir mi, diye de sorgulattı.

Önce o tweet:

Önce o tweet:
twitter.com

Olabilir mi, böyle bir şey? Lütfen olmasın çünkü...

Olabilir mi, böyle bir şey? Lütfen olmasın çünkü...
twitter.com
twitter.com
twitter.com
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Siz bu iddialar karşısında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

Siz bu iddialar karşısında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...
twitter.com

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