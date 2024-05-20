Yargı'da Milletvekilliği Düşürülen Can Atalay'a Gönderme Yapıldı: "Özgürlüğünün Bir Saniye Bile..."
Yargı'da Milletvekilliği Düşürülen Can Atalay'a Gönderme Yapıldı: "Özgürlüğünün Bir Saniye Bile..."
Kanal D ekranlarında 3 sezondur yayınlanan Yargı, 95. bölümüyle ekranlara veda ediyor. 26 Mayıs'ta yayınlanacak büyük finale bir hafta kala dizide önemli gelişmeler yaşandı. Ilgaz'ın kardeşi Çınar'ın beraat ettiği davanın duruşmasında milletvekilliği düşürülen Can Atalay'a gönderme yapıldı.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Bir dönemin daha sonuna geldik, Yargı ne yazık ki 95. bölümüyle ekranlara veda ediyor.
Ilgaz'ın kaçırılarak ölüme terk edildiği 94. bölümde sonunda tam da mutlu gelişmeler oldu, Ilgaz kurtuldu derken; Ceylin'le kurdukları yeni hayatta bir cesede ait "el" buldular.
Ortalığın karışması bir kenara dursun, bir de dizinin ta en başına döndük!
Ilgaz'ın hayırsız kardeşi olarak yaftaladığımız Çınar'ın da bu bölümde duruşması vardı.
Avukatı rolünde Ceylin'i izlediğimiz mahkemede, beraat kararını veren hakime hanımdan milletvekilliği düşürülen Can Atalay'a gönderme yapıldı!
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Çınar'ın beraatine karar veren hakime (Zeynep Özan) şunları söyledi: “Sistemimizde tahliye işleminin gerçekleşmesi için mahkemeden cezaevine geri götürürler. Halbuki yargı kararlarıyla serbest kalan birini bir dakika bile tutamazsın. Hakkında tahliye ya da beraat kararı verilen birinin özgürlüğünün bir saniye bile kısıtlanmasına taraftar değilim…”
Bu sözler de mahkemenin beraat kararı vermesine rağmen serbest bırakılmayan ve milletvekilliği düşürülen TİP Milletvekili Can Atalay'a gönderme olarak düşünüldü.
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