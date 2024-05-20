Yargı'da Milletvekilliği Düşürülen Can Atalay'a Gönderme Yapıldı: "Özgürlüğünün Bir Saniye Bile..."

Kanal D ekranlarında 3 sezondur yayınlanan Yargı, 95. bölümüyle ekranlara veda ediyor. 26 Mayıs'ta yayınlanacak büyük finale bir hafta kala dizide önemli gelişmeler yaşandı. Ilgaz'ın kardeşi Çınar'ın beraat ettiği davanın duruşmasında milletvekilliği düşürülen Can Atalay'a gönderme yapıldı.

Kaynak: Birsen Altuntaş