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Daha Yeni Kavuşmuştuk: NOW TV'nin Büyük Umutlarla Başlayan Dizisi Final Kararı Aldı

Daha Yeni Kavuşmuştuk: NOW TV'nin Büyük Umutlarla Başlayan Dizisi Final Kararı Aldı

themyscira - Editör
19.05.2024 - 18:39

Çağatay Ulusoy'un yıllar sonra ekrana dönmesini sağlayan Gaddar dizisiyle ilgili izleyiciyi üzen bir gelişme yaşandı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizi final kararı aldı!

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/g...
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Çağatay Ulusoy'u seneler sonra ekranlara döndüren Gaddar, cuma akşamki güçlü rakiplerine rağmen hiç de fena sayılmayan bir reyting elde etmeyi başarıyordu.

Çağatay Ulusoy'u seneler sonra ekranlara döndüren Gaddar, cuma akşamki güçlü rakiplerine rağmen hiç de fena sayılmayan bir reyting elde etmeyi başarıyordu.

Ancak rakiplerinin gerisinde kalmaya devam etmesiyle dizinin gelecek sezon ne olacağının akıbeti tartışılmaya başlanmıştı.

Ancak rakiplerinin gerisinde kalmaya devam etmesiyle dizinin gelecek sezon ne olacağının akıbeti tartışılmaya başlanmıştı.

Sezonun başından bu yana sık sık özellikle cast seçimiyle tartışmalara sebep olan dizinin 2. sezonuyla ilgili gelişme sonunda yaşandı.

Sezonun başından bu yana sık sık özellikle cast seçimiyle tartışmalara sebep olan dizinin 2. sezonuyla ilgili gelişme sonunda yaşandı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre ne yazık ki dizi final kararı almış.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre ne yazık ki dizi final kararı almış.

20. bölümüyle final yapacak Gaddar'ın bu bölümü Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını ve Kara Ağaç Destanı'nın sezon finaline gireceği 7 Haziran'da yayınlanacak.

20. bölümüyle final yapacak Gaddar'ın bu bölümü Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını ve Kara Ağaç Destanı'nın sezon finaline gireceği 7 Haziran'da yayınlanacak.
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