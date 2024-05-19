Yeni Trençkotları Cübbeye Benzeyen Kullanıcıların Cüneyd Efendi Taklidi Güldürdü!
Yeni Trençkotları Cübbeye Benzeyen Kullanıcıların Cüneyd Efendi Taklidi Güldürdü!
Kızıl Goncalar'da Mert Yazıcıoğlu'nun hayat verdiği Cüneyd karakteri herkesin gündeminde. Dizi hayranları ise Cüneyd'i taklit ettikleri video ile izleyiciyi güldürdü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Pazartesi akşamlarının sevilen dizisi Kızıl Goncalar, her yeni bölümü ile reyting listelerinde rakiplerini zorluyor.
Mert Yazıcıoğlu'nun canlandırdığı Cüneyd karakteri dizinin odak noktalarından bir tanesi. Oyuncu bu kadar başarılı ve yakışıklı, karakter de esprili ve gizemli olunca sevilmemesi çok zor!
Cüneyd karakterinin dizide yürüyüşü, giyinişi ve hareketleri oldukça dikkat çekiyor. Bunu bilen hayranları da boş durmadı!
Yeni trençkotlarını cübbeye benzeten Kızıl Goncalar hayranları, hemen bir Cüneyd videosu patlattı.
Hayranlardan gelen Cüneyd taklidi herkesi güldürdü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın