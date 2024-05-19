Ünlü Menajer Yalı Çapkını'nın Ferit'i Mert Ramazan Demir'i Nasıl Keşfettiğini Anlattı!
Ünlü Menajer Yalı Çapkını'nın Ferit'i Mert Ramazan Demir'i Nasıl Keşfettiğini Anlattı!
Ünlü menajer ve yapımcı Tümay Özokur, Yalı Çapkını dizisinde 'Ferit' karakterine hayat veren Mert Ramazan Demir'i nasıl keşfettiğini anlattı.
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Cuma akşamlarının sevilen dizisi Yalı Çapkını'nda 'Ferit' karakterini canlandıran Mert Ramazan Demir, performansıyla göz dolduruyor.
Mert Ramazan Demir, oyunculuğunun yanı sıra Afra Saraçoğlu ile olan ilişkisiyle de magazin dünyasının gözdesi haline geldi.
Ünlü yapımcı ve menajer Tümay Özokur, Demir'in nasıl keşfedildiğine dair konuk olduğu yayında açıklamaları ile gündeme geldi.
Özokur, “Mekanın Sahibine Geldik” adlı programın konuğu oldu ve Demir'in kendisiyle nasıl iletişime geçtiğini anlattı.
Demir'in kendisine Instagram üzerinden mesaj attığını belirten Özokur, bu deneyimi şu şekilde aktardı:
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İşte o açıklamalar...
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Beyoğlu'na çıkın bu oğlandan daha karizma tipler var. bu arada oyunculuk falan da yok. kim getiriyor, kim bunları adam ediyor? kim lan bunlar hakkaten?
"Mert Ramazan Demir şu an herkesin takdir ettiği bir oyuncu değil mi?" LOL değil, çoğumuz kaşlarıyla filan dalga geçerek ünlü ettik adamı çünkü başka bir vas... Devamını Gör