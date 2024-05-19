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Ünlü Menajer Yalı Çapkını'nın Ferit'i Mert Ramazan Demir'i Nasıl Keşfettiğini Anlattı!

Ünlü Menajer Yalı Çapkını'nın Ferit'i Mert Ramazan Demir'i Nasıl Keşfettiğini Anlattı!

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio Üyesi
19.05.2024 - 16:10

Ünlü menajer ve yapımcı Tümay Özokur, Yalı Çapkını dizisinde 'Ferit' karakterine hayat veren Mert Ramazan Demir'i nasıl keşfettiğini anlattı.

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Cuma akşamlarının sevilen dizisi Yalı Çapkını'nda 'Ferit' karakterini canlandıran Mert Ramazan Demir, performansıyla göz dolduruyor.

Cuma akşamlarının sevilen dizisi Yalı Çapkını'nda 'Ferit' karakterini canlandıran Mert Ramazan Demir, performansıyla göz dolduruyor.

Mert Ramazan Demir, oyunculuğunun yanı sıra Afra Saraçoğlu ile olan ilişkisiyle de magazin dünyasının gözdesi haline geldi.

Mert Ramazan Demir, oyunculuğunun yanı sıra Afra Saraçoğlu ile olan ilişkisiyle de magazin dünyasının gözdesi haline geldi.

Ünlü yapımcı ve menajer Tümay Özokur, Demir'in nasıl keşfedildiğine dair konuk olduğu yayında açıklamaları ile gündeme geldi.

Ünlü yapımcı ve menajer Tümay Özokur, Demir'in nasıl keşfedildiğine dair konuk olduğu yayında açıklamaları ile gündeme geldi.

Özokur, “Mekanın Sahibine Geldik” adlı programın konuğu oldu ve Demir'in kendisiyle nasıl iletişime geçtiğini anlattı.

Özokur, “Mekanın Sahibine Geldik” adlı programın konuğu oldu ve Demir'in kendisiyle nasıl iletişime geçtiğini anlattı.

Demir'in kendisine Instagram üzerinden mesaj attığını belirten Özokur, bu deneyimi şu şekilde aktardı:

Demir'in kendisine Instagram üzerinden mesaj attığını belirten Özokur, bu deneyimi şu şekilde aktardı:

“Mert Ramazan Demir şu an herkesin takdir ettiği bir oyuncu değil mi? Bana Instagram’dan müracaat etmişti. CV’sini atmıştı. Benden önce müracaat etmediği ajans kalmamıştı neredeyse… Bir de çok kötü, rezalet bir fotoğraf koymuştu, sağ olsun...  Ben onun CV’sini okudum, fotoğrafına bakmadım. Oradan burs almış, buradan burs almış… Bu çocuk bu yerlerden burs aldıysa bunun bir yetisi vardır dedim. Ben onu ilk workshop’uma davet ettim ve Mert Ramazan Demir’le yolculuğunuz öyle başladı…”

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İşte o açıklamalar...

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Akın GÖREN

Beyoğlu'na çıkın bu oğlandan daha karizma tipler var. bu arada oyunculuk falan da yok. kim getiriyor, kim bunları adam ediyor? kim lan bunlar hakkaten?

Darkest Darko

"Mert Ramazan Demir şu an herkesin takdir ettiği bir oyuncu değil mi?" LOL değil, çoğumuz kaşlarıyla filan dalga geçerek ünlü ettik adamı çünkü başka bir vas... Devamını Gör