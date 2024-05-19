Ünlü Menajer Yalı Çapkını'nın Ferit'i Mert Ramazan Demir'i Nasıl Keşfettiğini Anlattı!

“Mert Ramazan Demir şu an herkesin takdir ettiği bir oyuncu değil mi? Bana Instagram’dan müracaat etmişti. CV’sini atmıştı. Benden önce müracaat etmediği ajans kalmamıştı neredeyse… Bir de çok kötü, rezalet bir fotoğraf koymuştu, sağ olsun... Ben onun CV’sini okudum, fotoğrafına bakmadım. Oradan burs almış, buradan burs almış… Bu çocuk bu yerlerden burs aldıysa bunun bir yetisi vardır dedim. Ben onu ilk workshop’uma davet ettim ve Mert Ramazan Demir’le yolculuğunuz öyle başladı…”