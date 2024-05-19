Kızılcık Şerbeti'nin Görkem'i Özge Özacar'ın Adrien Brody'le Paylaşımı Sosyal Medyayı Salladı!
Kızılcık Şerbeti'nin Görkem'i Özge Özacar'ın Adrien Brody'le Paylaşımı Sosyal Medyayı Salladı!
Sevilen dizi 'Kızılcık Şerbeti'nde hayat verdiği Görkem karakteriyle tanınan Özge Özacar dünyaca ünlü Cannes Film Festivali'ne katıldı. Güzel oyuncu ABD'li aktör Adrien Brody ile video paylaştı.
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Son dönemde Kızılcık Şerbeti adlı dizide Görkem karakterini canlandırarak izleyicinin beğenisini toplayan Özge Özacar, Cannes'daydı!
Kızılcık Şerbeti'nde Barış Kılıç, Evrim Alasya, Sıla Türkoğlu, Müjde Uzman, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör ve Ahmet Mümtaz Taylan ile beraber rol alan Özacar, Görkem karakteri ile sosyal medyanın gündeminde.
Özacar'ın performansı, sosyal medyada büyük ilgi görmeye devam ederken Cannes'dan pozlar da gecikmedi.
Özacar, bu yıl 77.'si düzenlenen Cannes Film Festivali'ne katıldı. Festivalde, 2002 yapımı "The Pianist" filmiyle "En İyi Erkek Oyuncu" dalında Oscar kazanan ve Roman Polanski tarafından yönetilen filmde başrol oynayan Adrien Brody ile bir araya geldi.
Buluşmayı Özacar, sosyal medya hesabında paylaştığı videoyla takipçilerine duyurdu.
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Özacar, bu özel anları paylaşırken, Brody için “Zamanımızın en büyük ilham kaynağı, yaşayan efsane” ifadelerini kullandı.
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