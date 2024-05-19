Medcezir'in Sevilen Oyuncuları Yıllar Sonra Yeni Projede Bir Araya Geliyor!
Medcezir'in Sevilen Oyuncuları Yıllar Sonra Yeni Projede Bir Araya Geliyor!
2013 yılında yayınlanan popüler dizi 'Medcezir'in Mert'i ile Orkun'u 'Chaplin Dörtlüsü’ adlı filmde rol almaya hazırlanıyor.
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2013 yılında yayınlanan popüler dizi "Medcezir"de birlikte rol alan Taner Ölmez ve Metin Akdülger, uzun bir aradan sonra yeniden bir araya geliyor.
"Medcezir", Türkiye'nin en çok izlenen ve beğenilen dizilerinden biri olmuştu ve bu iki yetenekli oyuncu, dizinin başarısında önemli bir rol oynamıştı.
Taner Ölmez ve Metin Akdülger'in yeniden birlikte çalışacak olması, hayranları arasında büyük bir heyecan yarattı.
"Chaplin Dörtlüsü" adlı filmin kadrosunda buluşacak bu iki isim herkesi şimdiden heyecanlandırdı.
Sumru Yavrucuk, Engin Hepileri, Melisa Sözen ve Cengiz Bozkurt'un da kadrosa yer alacağı yeni proje büyük ses getireceğe benziyor. Siz neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...
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