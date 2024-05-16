Medcezir'de Mine Tugay'ın İngilizce Konuştuğu Sahne Yeniden Gündem Oldu!
Medcezir'de Mine Tugay'ın İngilizce Konuştuğu Sahne Yeniden Gündem Oldu!
Bir döneme damgasını vuran Medcezir dizisinin Ender Serez'i Mine Tugay'ın Çağatay Ulusoy ile sahnesinde yaptığı İngilizce telefon konuşması yeniden gündem oldu.
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Star TV ekranlarında seyirci ile buluşan Medcezir, oyuncu kadrosu ve hikayesiyle yıllar geçse de unutulmadı.
Dizide Mine Tugay'ın canlandırdığı Ender Serez karakteri izleyici tarafından çok sevildi.
Hala o yıllardan sahnelerin paylaşıldığı TikTok'ta, Ender'i canlandıran Mine Tugay'ın İngilizce konuştuğu sahne gündem oldu.
Çağatay Ulusoy ile karşılıklı oynadıkları sahnede Ender'e yurt dışından gelen ani bir telefon gülme krizine soktu.
Mine Tugay'ın o sahnesi sosyal medyada kullanıcıların yorumlarına neden oldu.
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