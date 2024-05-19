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Televizyon Dünyasıyla İlgili Yaptıkları Paylaşımlarla Hepimizi Güldüren Kullanıcılar

Televizyon Dünyasıyla İlgili Yaptıkları Paylaşımlarla Hepimizi Güldüren Kullanıcılar

survivor Kızılcık Şerbeti Kızıl Goncalar
themyscira - Editör
19.05.2024 - 17:40

Televizyon dünyasıyla ilgili yaptıkları paylaşımlarla yüzümüzü güldüren kullanıcıları derledik.

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1. Prens evreni kaç yıl öncesine aitti?

1. Prens evreni kaç yıl öncesine aitti?
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2. Bekarlık sultanlık diye kendini avutan o ekip:

2. Bekarlık sultanlık diye kendini avutan o ekip:
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3. Herkesin ailesinde var bu kişi 😅

4. Umarım Feyza'yla evlenmiyorsundur Cüneyd!

5. Aile meseleleri biraz karışık.

5. Aile meseleleri biraz karışık.
twitter.com
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6. O kadar güzel zorluyor ki rakip olmaya kıyamaz insan 😅

6. O kadar güzel zorluyor ki rakip olmaya kıyamaz insan 😅
twitter.com

7. Hayır hayır her şey bir yanılsamadan ibaret

7. Hayır hayır her şey bir yanılsamadan ibaret
twitter.com

8. Bana da bazen aynı kişiler gibi geliyor.

8. Bana da bazen aynı kişiler gibi geliyor.
twitter.com

9. Umut bu kadar bile engel olamaz kendine.

10. Yolda sevimli görünerek yürüdüğümü sanarken ben:

10. Yolda sevimli görünerek yürüdüğümü sanarken ben:
twitter.com
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11. Ahahah herkes mi böyle ya?

11. Ahahah herkes mi böyle ya?
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12. Maalesef...

12. Maalesef...
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13. Direkt erkekler kapatılsaydı bunlar hiç olmayacaktı.

14. İkinci sezon dergahta işler hiç beklemediğimiz kadar karışacak gibi.

14. İkinci sezon dergahta işler hiç beklemediğimiz kadar karışacak gibi.
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15. Haftaya görüşmek üzere 👋

15. Haftaya görüşmek üzere 👋
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