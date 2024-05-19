Televizyon Dünyasıyla İlgili Yaptıkları Paylaşımlarla Hepimizi Güldüren Kullanıcılar
Televizyon Dünyasıyla İlgili Yaptıkları Paylaşımlarla Hepimizi Güldüren Kullanıcılar
Televizyon dünyasıyla ilgili yaptıkları paylaşımlarla yüzümüzü güldüren kullanıcıları derledik.
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1. Prens evreni kaç yıl öncesine aitti?
2. Bekarlık sultanlık diye kendini avutan o ekip:
3. Herkesin ailesinde var bu kişi 😅
4. Umarım Feyza'yla evlenmiyorsundur Cüneyd!
5. Aile meseleleri biraz karışık.
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6. O kadar güzel zorluyor ki rakip olmaya kıyamaz insan 😅
7. Hayır hayır her şey bir yanılsamadan ibaret
8. Bana da bazen aynı kişiler gibi geliyor.
9. Umut bu kadar bile engel olamaz kendine.
10. Yolda sevimli görünerek yürüdüğümü sanarken ben:
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11. Ahahah herkes mi böyle ya?
12. Maalesef...
13. Direkt erkekler kapatılsaydı bunlar hiç olmayacaktı.
14. İkinci sezon dergahta işler hiç beklemediğimiz kadar karışacak gibi.
15. Haftaya görüşmek üzere 👋
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