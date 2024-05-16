Survivor Yunan Takımındaki Dalaka'nın Aleyna'ya Öfkesinin Altından Aşk Üçgeni Çıktı!

Survivor All Star'ın en çok konuşulan isimlerinden biri Aleyna. Hatta ünü ülke sınırlarını aştı ve Yunanistan'da da sık sık adı geçmeye başladı. Bunun en büyük sebebi de elbette Yunan yarışmacı Yorgos! Yorgos'un Aleyna'ya hislerinden daha önce bahsetmiştik ama Dalaka'nın Aleyna'ya karşı tavırlarının nedeninin bu olduğunu daha önce bilmiyorduk!