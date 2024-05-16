Survivor Yunan Takımındaki Dalaka'nın Aleyna'ya Öfkesinin Altından Aşk Üçgeni Çıktı!
Survivor Yunan Takımındaki Dalaka'nın Aleyna'ya Öfkesinin Altından Aşk Üçgeni Çıktı!
Survivor All Star'ın en çok konuşulan isimlerinden biri Aleyna. Hatta ünü ülke sınırlarını aştı ve Yunanistan'da da sık sık adı geçmeye başladı. Bunun en büyük sebebi de elbette Yunan yarışmacı Yorgos! Yorgos'un Aleyna'ya hislerinden daha önce bahsetmiştik ama Dalaka'nın Aleyna'ya karşı tavırlarının nedeninin bu olduğunu daha önce bilmiyorduk!
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Survivor All Star'da sezonun başından bu yana seveni kadar sevmeyeni de bulunan Aleyna dillerden düşmedi.
Yarışmadaki performansının yanı sıra güzelliğiyle de dillerden düşmeyen Aleyna'ya Yunanistan'dan bir aday çıkmıştı...
Yorgos'un Aleyna ilgisinin yanı sıra Yunanistan yarışmacılarıyla birlikte oynanan oyunlarda dikkat çeken bir diğer durum da Katerina Dalaka'nın Aleyna'ya karşı tavrı olmuştu.
Söylentiye göre daha önce Atakan Işıktutan'la Survivor'da tanışıp aşk yaşayan Dalaka'nın Aleyna'ya tavırlı olmasının nedeni de yine aşk çıktı.
İddiaya göre meğer Dalaka, Yorgos'tan hoşlanıyormuş! Onun Aleyna ilgisi de Dalaka'nın bir miktar kinlenmesine yol açmış.
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Ne dersiniz, olabilir mi böyle bir şey?
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