Hayranlar Çok Üzülecek: Başrol Oyuncusu Sandık Kokusu'ndan Ayrılıyor!

Show TV'nin sevilen dizisi Sandık Kokusu aldığı yüksek reyting oranlarıyla 2. sezonu garantilemişti. Kadrosu ve senaryosuyla çok iyi bir iş çıkaran Sandık Kokusu'nun başrolünün diziden ayrılacağı haberi ise hepimizi şoke etti.

KAYNAK: Birsen Altuntaş