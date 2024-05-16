Hayranlar Çok Üzülecek: Başrol Oyuncusu Sandık Kokusu'ndan Ayrılıyor!
Hayranlar Çok Üzülecek: Başrol Oyuncusu Sandık Kokusu'ndan Ayrılıyor!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/s...
Show TV'nin sevilen dizisi Sandık Kokusu aldığı yüksek reyting oranlarıyla 2. sezonu garantilemişti. Kadrosu ve senaryosuyla çok iyi bir iş çıkaran Sandık Kokusu'nun başrolünün diziden ayrılacağı haberi ise hepimizi şoke etti.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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Show TV ekranlarının favori dizilerinden Sandık Kokusu, Çarşamba akşamlarının ilk tercihleri arasında yer alıyor.
Sevilen dizi aldığı yüksek reytinglerle yeni sezonu garantilerken, Birsen Altuntaş Sandık Kokusu hakkında epey üzücü bir haber verdi.
Senaryosunu Kızılcık Şerbeti senaristleri Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün yazdığı dizinin sezon finaline çok az bir zaman kalmışken, dizinin başrolü kadrodan ayrılacak.
O isim ise dizide Atilla karakterine hayat veren Metin Akdülger!
Karsu'nun çocuklarının velayetini kaybetmesine neden olduğu için gitmesi istenen Atilla'nın bu nedenle diziden ayrılacağı konuşulurken, diziye gelecek yeni erkek başrol şimdiden merak konusu oldu.
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